Jogador europeu é hostilizado e recusado por torcida em razão de histórico no rival (Matj Jurásek foi apresentado pelo Sparta Praga)

A estreia de Matj Jurásek pelo Sparta Praga terminou em uma situação inusitada neste sábado (15/8). O atacante entrou no segundo tempo da vitória por 4 a 1 sobre o Teplice, pela quarta rodada do Campeonato Tcheco, mas não conseguiu comemorar plenamente o resultado: parte da torcida do Sparta protestou contra sua contratação por causa de seu passado no Slavia Praga, maior rival do clube, e hostilizou o atleta.

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Jogador formado nas categorias de base do Slavia Praga, Matej Jurasek estreou hoje pelo grande rival Sparta Praga, mesmo após vencer o Teplice por 4×1 a torcida protestou contra a chegada do jogador que tentou conversar com os torcedores mas ouviu apenas mais insultos. — Don Ramón (@Donramonfc1) August 15, 2026

Jurásek, de 22 anos, foi formado nas categorias de base do Slavia e defendeu o clube profissionalmente antes de se transferir para o Norwich City, da Inglaterra, em janeiro de 2025. Agora, retornou à República Tcheca por empréstimo para defender justamente o rival.

Matej Jurasek em ação pelo Slavia Praga, em 2024 (foto: Nikolay DOYCHINOV / AFP)

Estreia em meio à hostilidade

Jurásek entrou em campo aos 29 minutos do segundo tempo, quando o Sparta já vencia o Teplice. O atacante teve cerca de 16 minutos em sua primeira partida pelo novo clube.

Depois do apito final, o técnico Brian Priske levou o jogador para perto da torcida. A tentativa de aproximação, porém, não deu certo.

Torcedores do Sparta passaram a insultar Jurásek e cobraram explicações sobre seu passado no Slavia. A situação levou Priske a intervir e conversar com os próprios torcedores.

A cobrança não surgiu apenas pelo fato de Jurásek ter defendido o rival. Segundo relatos sobre o episódio, os torcedores também lembraram palavras e cânticos feitos pelo jogador contra o Sparta durante sua passagem pelo Slavia.

Diante da pressão, Jurásek recebeu um microfone e pediu desculpas aos torcedores.

Técnico sai em defesa do reforço

Após a partida, Priske tratou o episódio como um retrato da intensidade da relação entre clube e torcida, mas também defendeu o novo jogador.

O que aconteceu após a partida me mostra que tipo de clube realmente somos. Respeitamos a perspectiva dos torcedores eles têm todo o direito de se expressar, afirmou o treinador.

Priske também destacou a reação dos próprios jogadores do Sparta, que, segundo ele, apoiaram Jurásek no momento de tensão.

Fico feliz que os garotos sejam capazes de se defender uns aos outros, acrescentou.

O treinador ainda revelou que Jurásek se desculpou pela forma como havia se manifestado anteriormente sobre o Sparta e ressaltou que o jogador terá de conquistar a torcida dentro de campo.

De qualquer forma, ele está imediatamente pronto para ajudar o time. Agora ele tem que provar isso em campo, completou.

Brian Priske, treinador do Sparta Praga (foto: Alex MARTIN / AFP)

Do Slavia para o Sparta

A mudança de Jurásek é especialmente sensível porque ele não apenas passou pelo Slavia: foi formado no clube e chegou ao time principal depois de percorrer as categorias de base. O próprio Slavia registra a trajetória do jogador desde o sub-17 até a equipe profissional.

Pelo clube, Jurásek ganhou espaço entre 2022 e 2024 e participou da conquista da Copa da República Tcheca na temporada 2022/23. Em janeiro de 2025, deixou o Slavia para assinar com o Norwich City, em uma transferência de aproximadamente 7 milhões de euros, segundo a imprensa tcheca.

Na Inglaterra, entretanto, não conseguiu se firmar. O Norwich informou que ele disputou 21 partidas antes de ser emprestado ao Sparta; o clube tcheco terá opção de compra ao fim da temporada 2026/27.

O retorno ao futebol do país, portanto, significou também uma das mudanças mais delicadas possíveis: Jurásek saiu do Slavia e agora terá de convencer a torcida do Sparta, seu maior rival.

Matej Jurasek em ação pela República Tcheca na Eurocopa de 2024 (foto: AXEL HEIMKEN / AFP)

Sparta aposta no reforço para as pontas

A contratação aconteceu em um momento em que o Sparta buscava aumentar as opções ofensivas. O clube perdeu o eslovaco Luká Haraslín e identificou a necessidade de reforçar os lados do campo.

Jurásek atua principalmente pela ponta direita, mas também pode jogar pelo lado esquerdo. Aos 22 anos, soma experiência relevante no futebol tcheco e já defendeu a seleção nacional.

A estreia, portanto, foi curta e cercada por tensão. O Sparta goleou o Teplice por 4 a 1, mas Jurásek deixou o estádio com uma missão clara: transformar em campo a desconfiança de uma torcida que, por enquanto, ainda não esqueceu seu passado com o Slavia.

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A notícia Jogador europeu é hostilizado e recusado por torcida em razão de histórico no rival foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo