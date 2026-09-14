Como jogador criticado na Seleção Brasileira desbanca Mbappé, Haaland e outros astros
Raphinha iniciou a temporada em grande estilo e lidera ranking de participações diretas em gols nas principais ligas europeias
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Questionado por atuações apagadas na Seleção Brasileira, o meia-atacante Raphinha iniciou a temporada europeia em alta. O meia-atacante do Barcelona se reinventou mais uma vez e, com isso, desbanca astros como o francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, e o norueguês Erling Haaland, do Manchester City.
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Raphinha é nada menos que o jogador com mais participações diretas em gols nas cinco grandes ligas europeias: Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália. O gaúcho de 29 anos soma impressionantes seis gols e três assistências em cinco rodadas de La Liga – média de quase duas participações por partida.
Quase igualou lendas
O astro brasileiro ficou perto de igualar marcas históricas de César Rodríguez (1950/51) e Zlatan Ibrahimovic (2009/10). Só os dois conseguiram fazer gols nas cinco primeiras jornadas do Campeonato Espanhol.
O atual camisa 11 culé deixou sua marca nas quatro partidas iniciais, mas passou em branco nesse domingo (13/9), quando o Barça bateu o Levante por 4 a 2, fora de casa, pela quinta rodada. Ainda que não tenha marcado, Raphinha foi um dos destaques do triunfo – afinal, distribuiu duas assistências.
Nem Mbappé, nem Haaland, nem ninguém
Dos 21 gols do Barcelona em La Liga, Raphinha participou – marcando ou assistindo – de nove (42,8%). Nenhum atleta dos cinco principais campeonatos nacionais do Velho Continente tem números tão impressionantes nesta largada de temporada.
Haaland soma quatro gols, mas não distribuiu assistências na Premier League. Na Serie A italiana, Donyell Malen lidera a boa campanha da Roma, com cinco gols e sem passes para companheiros marcarem.
Amine Gouiri, do Olympique de Marseille; Lassine Sinayoko, do Paris FC; e Kamory Doumbia, do Brest, totalizam quatro gols. Os primeiros não assistiram, enquanto o terceiro serviu uma vez. Já na Alemanha a liderança fica com Igor Matanovic (Freiburg) e Patrick Schick (Bayer Leverkusen), com três gols e uma assistência cada.
Números ainda melhores na temporada
Considerando também a Champions League, Raphinha chega a impressionantes oito gols e três assistências em seis partidas na temporada. O início arrebatador lhe rendeu uma convocação à Seleção Brasileira.
O Brasil terá pela frente amistosos contra a Austrália (dois) e a Índia na próxima Data Fifa.
Apesar das críticas pelo desempenho com a camisa da Seleção, Raphinha ainda tem a confiança do técnico italiano Carlo Ancelotti. O jogador do Barcelona é um dos líderes da transição de geração após a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.
Programação de amistosos
- Austrália x Brasil: 25 de setembro (sexta-feira), às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville;
- Austrália x Brasil: 29 de setembro (terça-feira), às 7h (de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane;
- Índia x Brasil: 3 de outubro (sábado), às 11h (de Brasília), no Estádio Salt Lake, em Calcutá.
A reinvenção de Raphinha
Um dos motivos que ajudam a explicar o grande momento de Raphinha no Barcelona certamente é a polivalência. O camisa 11 já atuou pelas duas pontas, como armador e, agora, como uma espécie de “falso 9”.
Muitas vezes, o técnico Hansi Flick tem o escalado no comando de ataque, com Lamine Yamal na direita e o recém-chegado Anthony Gordon na esquerda. Atrás, um trio que conta com Rodri, Dani Olmo ou Fermín López e Pedri.
Assim, na nova função, Raphinha brilha e manda o recado de que pode, sim, servir à Seleção Brasileira.
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A notícia Como jogador criticado na Seleção Brasileira desbanca Mbappé, Haaland e outros astros foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques