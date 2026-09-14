Autor de gol do título na Copa do Mundo é anunciado em novo clube
Espanhol já treinou com os novos companheiros neste sábado (15/8); veja valores da negociação e tempo de contrato
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Ferran Torres é do Paris Saint-Germain! Autor do gol que deu o bicampeonato à Espanha na Copa do Mundo, o atacante foi anunciado pelo time francês, neste sábado (15/8). O vínculo entre as partes vai até julho de 2031.
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Segundo informações do Transfermarket, site especializado em transferências no mundo do futebol, a negociação custou 50 milhões de euros (R$ 297,8 milhões na cotação atual) aos cofres do PSG.
Ferran Torres estava no Barcelona, clube que defendeu nos últimos cinco anos. O time catalão tentou manter o atleta e recusou a primeira proposta francesa, mas as negociações seguiram e o acordo foi fechado.
¡Hola! pic.twitter.com/rsiUh7OrwE— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 15, 2026
Bienvenue à Paris ! pic.twitter.com/pS3RVLgW7N— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 15, 2026
Em seu quarto clube na carreira, Ferran Torres vestirá a camisa nove.
“Estou muito feliz por começar uma nova aventura em um clube tão ambicioso. Gostaria de agradecer ao presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos e ao treinador Luis Enrique por me darem a oportunidade de me juntar ao PSG e espero ajudar a conquistar o máximo de troféus”
Ferran Torres após anúncio do PSG
Carreira de Ferran Torres
Ferran Torres foi revelado pelo Valencia, em 2018. Após temporadas de destaque, foi vendido ao Manchester City, aos 20 anos. Depois, foi negociado com o Barcelona, clube ao qual chegou em 2021.
No clube catalão, fez história. São 207 jogos, 65 gols e 22 assistências. Ao todo, fez parte da campanha de sete títulos (três Campeonatos Espanhóis, três Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei).
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A notícia Autor de gol do título na Copa do Mundo é anunciado em novo clube foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara