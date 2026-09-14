Desconhecido surpreende e lidera artilharia com Mbappé, Yamal e Raphinha no Espanhol
Aos 25 anos, espanhol Sergio Camello marcou seis gols em cinco jogos e se destaca pelo Rayo Vallecano
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Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Raphinha e Sergio Camello. A lista de artilheiros de La Liga tem um intruso. Aos 25 anos, o pouco conhecido centroavante espanhol se infiltra entre as estrelas, mas não consegue levar o Rayo Vallecano a patamares superiores da tabela.
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O quarteto soma seis gols em cinco rodadas de Campeonato Espanhol. Logo abaixo, com cinco, aparecem Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo A Coruña), Roberto Fernández (Espanyol) e Yassir Zabiri (Racing Santander).
A disputa ainda está no começo, mas Camello tem mostrado predicados. Ele fez gol em quatro das cinco partidas disputadas até aqui. Só não marcou na estreia: a derrota por 2 a 1 para o Sevilla, em 15 de agosto.
Depois, balançou as redes contra o Alavés (empate por 1 a 1), o Barcelona (duas vezes na derrota por 5 a 2), Racing Santander (duas vezes e ainda deu assistência na vitória por 3 a 2) e Real Madrid (derrota por 4 a 1).
A sequência de jogos um tanto quanto ingrata – com direito a duelos com Real e Barça – atrapalhou os planos do Rayo Vallecano. O time de Camello soma quatro pontos e aparece na 16ª colocação, um pouco acima da zona de rebaixamento.
Quem é Sergio Camello?
Sergio Camello Pérez nasceu em Madrid, na Espanha, em 10 de fevereiro de 2001. Atacante, ele foi formado nas categorias de base do Atlético de Madrid, clube pelo qual estreou no futebol profissional em 2018, pela equipe B.
No time principal, fez sua primeira partida em maio de 2019, contra o Levante, pelo Campeonato Espanhol, e marcou o gol do empate por 2 a 2.
Depois de passagens por empréstimo, Camello ganhou destaque no Mirandés na temporada 2021/22. Pela equipe da Segunda Divisão espanhola, disputou 37 partidas, marcou 15 gols e deu quatro assistências.
Na temporada seguinte, foi cedido ao Rayo Vallecano, pelo qual teve boa sequência e acabou contratado em definitivo pelo clube de Madri em 2023.
O principal momento da carreira de Camello até então ocorreu nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.
Reserva da Espanha na maior parte da competição, o atacante entrou na final contra a França e marcou dois gols na prorrogação da vitória espanhola por 5 a 3, garantindo a medalha de ouro para a equipe.
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A notícia Desconhecido surpreende e lidera artilharia com Mbappé, Yamal e Raphinha no Espanhol foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques