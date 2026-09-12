Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Torcedores gritam nome de melhor amigo morto em provocação macabra a jogador de seleção

Português Rúben Neves ouviu gritos de "Diogo Jota", morto aos 28 anos em acidente de carro em 2025

Publicidade
Carregando...
JV
João Vítor Marques
JV
João Vítor Marques
Repórter
12/09/2026 21:14

compartilhe

×
Torcedores gritam nome de melhor amigo morto em provocação macabra a jogador de seleção
Torcedores gritam nome de melhor amigo morto em provocação macabra a jogador de seleção crédito: No Ataque Internacional
Torcedores gritam nome de melhor amigo morto em provocação macabra a jogador de seleção
Torcedores gritam nome de melhor amigo morto em provocação macabra a jogador de seleção (Rúben Neves, do Al-Hilal)

Torcedores do Al Taawon fizeram uma provocação macabra ao meio-campista português Rúben Neves, do Al-Hilal e da Seleção Portuguesa, durante jogo pelo Campeonato Saudita neste sábado (12/9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Vídeos publicados nas redes sociais mostram que algumas pessoas gritaram o nome de Diogo Jota, atacante português morto em acidente de carro em 3 de julho de 2025. Jota era o melhor amigo de Rúben Neves.

Outros torcedores não gostaram da atitude e vaiaram. Neves, por sua vez, fez gestos como se dissesse que Deus estava de olho naquele tipo de “provocação”.

Assista ao vídeo:

Em campo, o Al-Hilal de Rúben Neves goleou por 6 a 0, no King Abdullah Sport City, na cidade de Buraida (Buraidah), na Arábia Saudita, pela sétima rodada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Torcedores gritam nome de melhor amigo morto em provocação macabra a jogador de seleção foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay