Torcedores gritam nome de melhor amigo morto em provocação macabra a jogador de seleção
Português Rúben Neves ouviu gritos de "Diogo Jota", morto aos 28 anos em acidente de carro em 2025
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Torcedores do Al Taawon fizeram uma provocação macabra ao meio-campista português Rúben Neves, do Al-Hilal e da Seleção Portuguesa, durante jogo pelo Campeonato Saudita neste sábado (12/9).
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Vídeos publicados nas redes sociais mostram que algumas pessoas gritaram o nome de Diogo Jota, atacante português morto em acidente de carro em 3 de julho de 2025. Jota era o melhor amigo de Rúben Neves.
Outros torcedores não gostaram da atitude e vaiaram. Neves, por sua vez, fez gestos como se dissesse que Deus estava de olho naquele tipo de “provocação”.
Assista ao vídeo:
— (@Azizihere1) September 12, 2026
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https://t.co/roaQ2ApPdj pic.twitter.com/3Bkrl4lT7L
Em campo, o Al-Hilal de Rúben Neves goleou por 6 a 0, no King Abdullah Sport City, na cidade de Buraida (Buraidah), na Arábia Saudita, pela sétima rodada.
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A notícia Torcedores gritam nome de melhor amigo morto em provocação macabra a jogador de seleção foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques