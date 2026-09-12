Torcedores gritam nome de melhor amigo morto em provocação macabra a jogador de seleção (Rúben Neves, do Al-Hilal)

Torcedores do Al Taawon fizeram uma provocação macabra ao meio-campista português Rúben Neves, do Al-Hilal e da Seleção Portuguesa, durante jogo pelo Campeonato Saudita neste sábado (12/9).

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Vídeos publicados nas redes sociais mostram que algumas pessoas gritaram o nome de Diogo Jota, atacante português morto em acidente de carro em 3 de julho de 2025. Jota era o melhor amigo de Rúben Neves.

Outros torcedores não gostaram da atitude e vaiaram. Neves, por sua vez, fez gestos como se dissesse que Deus estava de olho naquele tipo de “provocação”.

Assista ao vídeo:

Em campo, o Al-Hilal de Rúben Neves goleou por 6 a 0, no King Abdullah Sport City, na cidade de Buraida (Buraidah), na Arábia Saudita, pela sétima rodada.

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