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Promessa argentina supera recorde de Messi ao marcar hat-trick em liga europeia

Jovem marcou três gols na vitória do Fiorentina por 4 a 2 sobre o Venezia; veja os os gols e entenda marca alcançada

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JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
12/09/2026 11:02

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Promessa argentina supera recorde de Messi ao marcar hat-trick em liga europeia
Promessa argentina supera recorde de Messi ao marcar hat-trick em liga europeia crédito: No Ataque Internacional
Promessa argentina supera recorde de Messi ao marcar hat-trick em liga europeia
Promessa argentina supera recorde de Messi ao marcar hat-trick em liga europeia (Franco Mastantuono, jovem promessa do futebol argentino, comemorando gol pela Fiorentina)

Futuro do futebol argentino? O jovem Franco Mastantuono marcou três gols na vitória da Fiorentina por 4 a 2 sobre o Venezia, nessa sexta-feira (11/9), pelo Campeonato Italiano. O hat-trick fez a promessa argentina superar um recorde de ninguém mais, ninguém menos que Lionel Messi.

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Emprestado ao time italiano pelo Real Madrid, Mastantuono se tornou o jogador argentino mais novo a marcar três gols em uma partida por uma liga europeia. O feito foi alcançado aos 19 anos e 28 dias.

Antes dele, Lionel Messi era o dono da marca, com 19 anos e 259 dias. Agora um dos jogadores mais vitoriosos do mundo é o segundo na lista. O terceiro é Icardi, que alcançou o feito aos 19 anos e 343 dias.

Veja os gols marcados por Mastantuono

A notícia Promessa argentina supera recorde de Messi ao marcar hat-trick em liga europeia foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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