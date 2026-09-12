Promessa argentina supera recorde de Messi ao marcar hat-trick em liga europeia
Jovem marcou três gols na vitória do Fiorentina por 4 a 2 sobre o Venezia; veja os os gols e entenda marca alcançada
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Futuro do futebol argentino? O jovem Franco Mastantuono marcou três gols na vitória da Fiorentina por 4 a 2 sobre o Venezia, nessa sexta-feira (11/9), pelo Campeonato Italiano. O hat-trick fez a promessa argentina superar um recorde de ninguém mais, ninguém menos que Lionel Messi.
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Emprestado ao time italiano pelo Real Madrid, Mastantuono se tornou o jogador argentino mais novo a marcar três gols em uma partida por uma liga europeia. O feito foi alcançado aos 19 anos e 28 dias.
Antes dele, Lionel Messi era o dono da marca, com 19 anos e 259 dias. Agora um dos jogadores mais vitoriosos do mundo é o segundo na lista. O terceiro é Icardi, que alcançou o feito aos 19 anos e 343 dias.
Veja os gols marcados por Mastantuono
Bem-vindo à Serie A, Franco Mastantuono! O argentino mais jovem a fazer um hat-trick nas cinco maiores ligas da Europa, ajudando a Fiorentina a vencer o Venezia por 4 a 2 e marcar seus primeiros pontos na liga. pic.twitter.com/MPlsDYcEA6
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A notícia Promessa argentina supera recorde de Messi ao marcar hat-trick em liga europeia foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara