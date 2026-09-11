Técnico que recusou Atlético e outros brasileiros amarga lanterna em gigante argentino (Jogadores do Racing sobem em avião)

Ele esteve em alta e, em dado momento, se transformou em um dos técnicos mais cobiçados do Brasil. Fez história pelo Fortaleza e, durante anos, recusou uma série de propostas para deixar o Pici. Agora, porém, o sonho de Juan Pablo Vojvoda dá sinais de que pode se transformar em pesadelo. O argentino ocupa uma função nobre – o comando do Racing, um dos grandes clubes sul-americanos -, mas amarga a lanterna do campeonato nacional.

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Aos 51 anos, Vojvoda passou boa parte da carreira de treinador no futebol brasileiro. Dirigiu o Fortaleza entre 2021 e 2025, ano em que assumiu o Santos. Deixou o clube da Vila Belmiro este ano e, em junho, assumiu o Racing, com contrato até o meio de 2027.

O time de Avellaneda, considerado um dos seis grandes da Argentina, vive um momento delicado. Sob o comando de Vojvoda, são dez jogos – três vitórias, dois empates e cinco derrotas, com 12 gols feitos e 14 sofridos. Um aproveitamento de apenas 36,6% dos pontos disputados.

O Racing é o 15ª e último colocado do Grupo B do Clausura do Campeonato Argentino. Em oito partidas, somou apenas cinco pontos.

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Racing (foto: Divulgação/Racing)

Vojvoda recusou brasileiros

Enquanto dirigia o Fortaleza, Vojvoda recusou clubes brasileiros. Foram os casos, por exemplo, de Atlético, São Paulo e Vasco. Corinthians, Santos e Internacional também demonstraram interesse em contratá-lo em diferentes momentos.

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