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Cristiano Ronaldo marca 979º gol em vitória do Al-Nassr na Liga Saudita

Português faz o primeiro de seu time na vitória por 2 a 1 sobre o lanterna Abha, pela sexta rodada da competição

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RJ
Redacao Jogada10
RJ
Redacao Jogada10
Repórter
09/09/2026 19:15

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Cristiano Ronaldo marca 979º gol em vitória do Al-Nassr na Liga Saudita
Cristiano Ronaldo marca 979º gol em vitória do Al-Nassr na Liga Saudita crédito: No Ataque Internacional
Cristiano Ronaldo marca 979º gol em vitória do Al-Nassr na Liga Saudita
Cristiano Ronaldo marca 979º gol em vitória do Al-Nassr na Liga Saudita (Cristiano Ronaldo está próximo do milésimo gol na carreira)

O Al-Nassr conquistou mais uma vitória na Liga Saudita. Nesta quarta-feira (9/9), a equipe venceu o lanterna Abha por 2 a 1, em casa, pela sexta rodada da competição. Os gols do time mandante foram marcados por Cristiano Ronaldo e Abdullah Al-Hamdan, enquanto o francês Nabil Fekir descontou para os visitantes.

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O gol marcado pelo astro português foi o de número 979 em sua carreira profissional em jogos oficiais por clubes e seleção.

Com o resultado, o Al-Nassr chegou aos 15 pontos e assumiu a vice-liderança do torneio, empatado com Al-Hilal e Al-Qadsiah. Já o Abha permanece na última colocação, com apenas um ponto somado em seis jogos.

O Al-Nassr volta a campo no próximo sábado (12/9), às 15h (de Brasília), quando visita o Al-Khaleej. O Abha joga no domingo (13/9), também fora de casa, contra o Al-Diriyah.

Pressão do Al-Nassr e gol 979 de Cristiano Ronaldo

Em seus domínios, o Al-Nassr tomou as rédeas da partida desde o apito inicial, dominando a posse de bola e pressionando a defesa adversária. A primeira boa chance saiu dos pés de Cristiano Ronaldo, que finalizou para fora após ficar sem ângulo.

Pouco depois, o atacante não perdoou: aos 22 minutos, após cobrança de escanteio do brasileiro Ângelo, Cristiano Ronaldo subiu sozinho e cabeceou sem chances para o goleiro para abrir o placar e alcançar o seu 979º tento na carreira.

Atrás no marcador, o Abha se lançou ao ataque e esteve perto do empate com o belga Michy Batshuayi, que acertou a trave. Em resposta rápida, Cristiano Ronaldo também parou no poste no lance seguinte.

Susto no fim e vitória garantida

Aos 12 minutos do segundo tempo, o Al-Nassr ampliou com Al-Hamdan após jogada construída pela direita. Com a vantagem de dois gols, a partida parecia controlada, mas o cenário mudou aos 30′. Em cobrança de falta lateral, Fekir surpreendeu o goleiro brasileiro Bento, que falhou no lance, e diminuiu para o Abha.

A equipe visitante teve a oportunidade de empatar aos 40′, quando Batshuayi desarmou a defesa do Al-Nassr e avançou livre, mas chutou rente à trave. Nos minutos finais, Cristiano Ronaldo arriscou da entrada da área para boa defesa do goleiro rival, selando o placar em 2 a 1.

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A notícia Cristiano Ronaldo marca 979º gol em vitória do Al-Nassr na Liga Saudita foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10

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