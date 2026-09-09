Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Com dois de Raphinha e um de Jesus, Barcelona goleia Feyenoord e estreia com vitória na Champions

O Barcelona estreou com goleada na fase de liga da Liga dos Campeões ao vencer o Feyenoord por 5 a 1, no Camp Nou

Publicidade
Carregando...
GM
Guilherme Machado Teixeira Dias - Gazeta Press
GM
Guilherme Machado Teixeira Dias - Gazeta Press
Repórter
09/09/2026 17:41

compartilhe

×
Com dois de Raphinha e um de Jesus, Barcelona goleia Feyenoord e estreia com vitória na Champions
Com dois de Raphinha e um de Jesus, Barcelona goleia Feyenoord e estreia com vitória na Champions crédito: No Ataque Internacional
Com dois de Raphinha e um de Jesus, Barcelona goleia Feyenoord e estreia com vitória na Champions
Com dois de Raphinha e um de Jesus, Barcelona goleia Feyenoord e estreia com vitória na Champions (Raphinha comemora um dos gols na vitória do Barcelona pela Liga dos Campeões (Reprodução/X/Barcelona))

Nesta quarta-feira, o Barcelona venceu o Feyenoord, da Holanda, por 5 a 1, pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões, no Camp Nou, em Barcelona (ESP). A goleada contou com brilho dos brasileiros Raphinha e Gabriel Jesus, que marcaram dois e um gol, respectivamente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Situação da tabela

Com o resultado, o Barcelona começa sua trajetória nesta Champions com três pontos e a liderança do torneio, enquanto o Feyenoord não sai do zero.

???? Resumo do jogo 

BARCELONA 5 X 1 FEYENOORD

???? Competição: Liga dos Campeões Rodada 1
???? Local: Camp Nou, Barcelona (ESP)
???? Data: 9 de setembro de 2026 (quarta-feira)
? Horário: 13h45 (de Brasília)

Gols

  • ?
    Raphinha, ao 3 do 1ºT (Barcelona)
  • ?
    Karim Adeyemi, aos 22 do 1ºT (Barcelona)
  • ?
    Raphinha, aos 12 do 2ºT (Barcelona)
  • ?
    Lamine Yamal, aos 32 do 2ºT (Barcelona)
  • ?
    Sem Steijn, aos 37 do 2ºT (Feyenoord)
  • ?
    Gabriel Jesus, aos 40 do 2ºT (Barcelona)
 

Como foi o jogo 

Aos três minutos de jogo, Lamine Yamal ajeitou para Raphinha, que antecipou o marcador, invadiu a área, deixou dois defensores no chão e tirou do goleiro para abrir o placar a favor do Barcelona. Aos 22, Karim Adeyemi recebeu de João Cancelo pela esquerda e, de fora da área, bateu colocado para ampliar para o time da casa.

Na segunda etapa, aos 12, Pedri encontrou Raphinha com uma bola enfiada e o brasileiro finalizou para fazer o terceiro. O Feyenoord chegou a diminuir com Nacho Ferri apenas dois minutos depois, mas o lance foi anulado por impedimento, após análise do VAR.

Aos 32, Yamal fez o quarto e marcou o quarto do Barcelona em cobrança de falta. Sem Steijn descontou para a equipe holandesa aos 37, após aproveitar cruzamento baixo de Gonçalo Borges na segunda trave.

Aos 40, Yamal cruzou para Gabriel Jesus, de cabeça, fazer seu primeiro gol pelo Barça e ampliar a goleada.

 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Com dois de Raphinha e um de Jesus, Barcelona goleia Feyenoord e estreia com vitória na Champions foi publicada primeiro no No Ataque por Guilherme Machado Teixeira Dias - Gazeta Press

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay