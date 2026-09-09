Com dois de Raphinha e um de Jesus, Barcelona goleia Feyenoord e estreia com vitória na Champions (Raphinha comemora um dos gols na vitória do Barcelona pela Liga dos Campeões (Reprodução/X/Barcelona))

Nesta quarta-feira, o Barcelona venceu o Feyenoord, da Holanda, por 5 a 1, pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões, no Camp Nou, em Barcelona (ESP). A goleada contou com brilho dos brasileiros Raphinha e Gabriel Jesus, que marcaram dois e um gol, respectivamente.

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Situação da tabela

Com o resultado, o Barcelona começa sua trajetória nesta Champions com três pontos e a liderança do torneio, enquanto o Feyenoord não sai do zero.

Resumo do jogo

BARCELONA 5 X 1 FEYENOORD

Competição: Liga dos Campeões Rodada 1

Local: Camp Nou, Barcelona (ESP)

Data: 9 de setembro de 2026 (quarta-feira)

Horário: 13h45 (de Brasília)

Gols

Raphinha, ao 3 do 1ºT (Barcelona) Raphinha, ao 3 do 1ºT (Barcelona)

Karim Adeyemi, aos 22 do 1ºT (Barcelona) Karim Adeyemi, aos 22 do 1ºT (Barcelona)

Raphinha, aos 12 do 2ºT (Barcelona) Raphinha, aos 12 do 2ºT (Barcelona)

Lamine Yamal, aos 32 do 2ºT (Barcelona) Lamine Yamal, aos 32 do 2ºT (Barcelona)

Sem Steijn, aos 37 do 2ºT (Feyenoord) Sem Steijn, aos 37 do 2ºT (Feyenoord)

Gabriel Jesus, aos 40 do 2ºT (Barcelona) Gabriel Jesus, aos 40 do 2ºT (Barcelona)

Como foi o jogo

Aos três minutos de jogo, Lamine Yamal ajeitou para Raphinha, que antecipou o marcador, invadiu a área, deixou dois defensores no chão e tirou do goleiro para abrir o placar a favor do Barcelona. Aos 22, Karim Adeyemi recebeu de João Cancelo pela esquerda e, de fora da área, bateu colocado para ampliar para o time da casa.

Na segunda etapa, aos 12, Pedri encontrou Raphinha com uma bola enfiada e o brasileiro finalizou para fazer o terceiro. O Feyenoord chegou a diminuir com Nacho Ferri apenas dois minutos depois, mas o lance foi anulado por impedimento, após análise do VAR.

Aos 32, Yamal fez o quarto e marcou o quarto do Barcelona em cobrança de falta. Sem Steijn descontou para a equipe holandesa aos 37, após aproveitar cruzamento baixo de Gonçalo Borges na segunda trave.

Aos 40, Yamal cruzou para Gabriel Jesus, de cabeça, fazer seu primeiro gol pelo Barça e ampliar a goleada.

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A notícia Com dois de Raphinha e um de Jesus, Barcelona goleia Feyenoord e estreia com vitória na Champions foi publicada primeiro no No Ataque por Guilherme Machado Teixeira Dias - Gazeta Press