Com dois de Raphinha e um de Jesus, Barcelona goleia Feyenoord e estreia com vitória na Champions
O Barcelona estreou com goleada na fase de liga da Liga dos Campeões ao vencer o Feyenoord por 5 a 1, no Camp Nou
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Nesta quarta-feira, o Barcelona venceu o Feyenoord, da Holanda, por 5 a 1, pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões, no Camp Nou, em Barcelona (ESP). A goleada contou com brilho dos brasileiros Raphinha e Gabriel Jesus, que marcaram dois e um gol, respectivamente.
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Situação da tabela
Com o resultado, o Barcelona começa sua trajetória nesta Champions com três pontos e a liderança do torneio, enquanto o Feyenoord não sai do zero.
Competição: Liga dos Campeões Rodada 1
Local: Camp Nou, Barcelona (ESP)
Data: 9 de setembro de 2026 (quarta-feira)
Horário: 13h45 (de Brasília)
Gols
- Raphinha, ao 3 do 1ºT (Barcelona)
- Karim Adeyemi, aos 22 do 1ºT (Barcelona)
- Raphinha, aos 12 do 2ºT (Barcelona)
- Lamine Yamal, aos 32 do 2ºT (Barcelona)
- Sem Steijn, aos 37 do 2ºT (Feyenoord)
- Gabriel Jesus, aos 40 do 2ºT (Barcelona)
Como foi o jogo
Aos três minutos de jogo, Lamine Yamal ajeitou para Raphinha, que antecipou o marcador, invadiu a área, deixou dois defensores no chão e tirou do goleiro para abrir o placar a favor do Barcelona. Aos 22, Karim Adeyemi recebeu de João Cancelo pela esquerda e, de fora da área, bateu colocado para ampliar para o time da casa.
Na segunda etapa, aos 12, Pedri encontrou Raphinha com uma bola enfiada e o brasileiro finalizou para fazer o terceiro. O Feyenoord chegou a diminuir com Nacho Ferri apenas dois minutos depois, mas o lance foi anulado por impedimento, após análise do VAR.
Aos 32, Yamal fez o quarto e marcou o quarto do Barcelona em cobrança de falta. Sem Steijn descontou para a equipe holandesa aos 37, após aproveitar cruzamento baixo de Gonçalo Borges na segunda trave.
Aos 40, Yamal cruzou para Gabriel Jesus, de cabeça, fazer seu primeiro gol pelo Barça e ampliar a goleada.
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A notícia Com dois de Raphinha e um de Jesus, Barcelona goleia Feyenoord e estreia com vitória na Champions foi publicada primeiro no No Ataque por Guilherme Machado Teixeira Dias - Gazeta Press