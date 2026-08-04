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Clube da Turquia se aproxima do anúncio de Mohamed Salah

Trabzonspor confirma avanço das negociações e aguarda chegada do atacante nesta quarta-feira (5), quando o contrato será assinado

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RJ
Redacao Jogada10
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Repórter
04/08/2026 20:51

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Clube da Turquia se aproxima do anúncio de Mohamed Salah
Clube da Turquia se aproxima do anúncio de Mohamed Salah crédito: No Ataque Internacional
Clube da Turquia se aproxima do anúncio de Mohamed Salah
Clube da Turquia se aproxima do anúncio de Mohamed Salah (Mohamed Salah em ação pelo Egito na Copa 2026)

Mohamed Salah está muito próximo de definir seu futuro. Livre no mercado, o atacante egípcio de 34 anos deve reforçar o Trabzonspor, da Turquia, que confirmou nesta terça-feira (4) o avanço das negociações para a sua contratação.

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Em comunicado oficial, o clube informou que o jogador desembarcará nesta quarta-feira (5) no Aeroporto de Istambul e, em seguida, viajará para Trabzon, onde é aguardado no fim da tarde. A equipe também anunciou que divulgará em breve os detalhes da cerimônia de apresentação, sinalizando que o acordo está praticamente selado.

A expectativa é que o ex-astro do Liverpool assine um contrato de duas temporadas. A chegada do egípcio representa um dos maiores movimentos da janela do futebol turco, que aposta na experiência e na liderança do atacante para elevar o patamar da equipe nas competições do ano.

Salah atuou pelo Liverpool durante nove temporadas. Em 442 jogos oficiais, marcou 257 gols e deu 120 assistências. Entre os principais títulos conquistados pelo goleador egípcio no clube inglês estão duas edições da Premier League (2019/20 e 2024/25) e uma Liga dos Campeões da Europa (2018/19).

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