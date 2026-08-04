Clube da Turquia se aproxima do anúncio de Mohamed Salah
Trabzonspor confirma avanço das negociações e aguarda chegada do atacante nesta quarta-feira (5), quando o contrato será assinado
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Mohamed Salah está muito próximo de definir seu futuro. Livre no mercado, o atacante egípcio de 34 anos deve reforçar o Trabzonspor, da Turquia, que confirmou nesta terça-feira (4) o avanço das negociações para a sua contratação.
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Em comunicado oficial, o clube informou que o jogador desembarcará nesta quarta-feira (5) no Aeroporto de Istambul e, em seguida, viajará para Trabzon, onde é aguardado no fim da tarde. A equipe também anunciou que divulgará em breve os detalhes da cerimônia de apresentação, sinalizando que o acordo está praticamente selado.
A expectativa é que o ex-astro do Liverpool assine um contrato de duas temporadas. A chegada do egípcio representa um dos maiores movimentos da janela do futebol turco, que aposta na experiência e na liderança do atacante para elevar o patamar da equipe nas competições do ano.
Salah atuou pelo Liverpool durante nove temporadas. Em 442 jogos oficiais, marcou 257 gols e deu 120 assistências. Entre os principais títulos conquistados pelo goleador egípcio no clube inglês estão duas edições da Premier League (2019/20 e 2024/25) e uma Liga dos Campeões da Europa (2018/19).
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