Zagueiro e goleiro entregam dois gols em um minuto na Argentina (Quilmes tomou dois gols em menos de um minuto contra o Patronato)

Uma dupla lambança marcou o jogo entre Patronato e Quilmes, nesse sábado (1º/8), pela 23ª rodada da Primera Nacional, denominação da segunda divisão do Campeonato Argentino. As equipes se enfrentaram no Estádio Presbítero Bartolomé Grella, na cidade de Paraná, província de Entre Ríos.

Aos 10 minutos do primeiro tempo, Lucas Romeo, zagueiro do Quilmes, tentou recuar a bola para o goleiro Gonzalo Marinelli e acabou marcando contra: Patronato 1 a 0.

No reinício de jogo, a bola novamente veio para Romeo, que voltou a acionar Marinelli. Dessa vez, o arqueiro do Quilmes perdeu a posse para Valentín Pereyra, que finalizou com a meta livre e ampliou o placar: Patronato 2 a 0.

Assista aos lances abaixo

10': Gol en contra de Quilmes y 0-1.



10': Error de Quilmes y 0-2.



SÍ, EN EL MISMO MINUTO. INCREÍBLE. pic.twitter.com/YmzpKWgQ2H — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 2, 2026

Apesar dos erros, Quilmes reagiu na partida

O Quilmes não deixou se abater pelos dois gols sofridos e diminuiu o placar aos 13 minutos. Depois de toque de cabeça pelo lado direito, Aaron Spetale bateu forte da entrada da área: 2 a 1.

O Patronato fez 3 a 1 aos 24 minutos em mais um vacilo de Marinelli. Isso porque o meia Maximiliano Rueda chutou quase do meio-campo, no centro da baliza, e o goleiro do Quilmes não conseguiu defender.

No segundo tempo, os Cerveceros reagiram com dois gols de cabeça: Ariel Kippes, aos 2 minutos, e Agustín Lavezzi, aos 29.

Situação dos times no campeonato

Os times estão na parte de baixo da classificação do Grupo B da Primera Nacional. O Quilmes soma 25 pontos, na 15ª posição, enquanto o Patronato, 16º, tem 23.

A segunda divisão da Argentina tem 32 equipes divididos em dois grupos de 16. Os dois últimos de cada chave caem para a terceira divisão em 2027.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Zagueiro e goleiro entregam dois gols em um minuto na Argentina foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda