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Rayan entra na mira do futebol árabe para substituir brasileiro

Atacante brasileiro, de 19 anos, também despertou o interesse de clubes europeus; veja valores

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Gabriel Hernandez dos Santos - Gazeta Press
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Gabriel Hernandez dos Santos - Gazeta Press
Repórter
02/08/2026 13:29

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Rayan entra na mira do futebol árabe para substituir brasileiro
Rayan entra na mira do futebol árabe para substituir brasileiro crédito: No Ataque Internacional
Rayan entra na mira do futebol árabe para substituir brasileiro
Rayan entra na mira do futebol árabe para substituir brasileiro (Rayan disputou a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Brasileira)

Após despertar o interesse de grandes clubes europeus na última semana, Rayan agora entrou na mira de outro clube endinheirado no mundo do futebol. Desta vez, o Al-Hilal planeja fazer uma proposta pelo jovem de 19 anos.

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O impacto imediato no Campeonato Inglês e a participação na Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira o colocaram como o substituto ideal para o clube árabe, que busca uma reposição para Malcom. Segundo a informação do ge, o Al-Hilal deve fazer a proposta antes da saída de Malcom, já que o jogador não está nos planos do técnico Simone Inzaghi para a temporada.

O Bournemouth, atual clube de Rayan, pagou 35 milhões de euros (cerca de R$ 204 milhões) ao Vasco para obter os direitos do jogador. A transação aconteceu em janeiro deste ano.

Antes do interesse do Al-Hilal, a Gazeta Esportiva noticiou que alguns clubes europeus estão de olho no atacante. Dentre os principais interessados, estão Real Madrid e Arsenal. Junto deles, o Liverpool aparece como outro destino provável, já que o The Sun divulgou que o clube planeja uma oferta de 60 milhões de euros (cerca de R$ 350 milhões) pelo brasileiro.

Pelo Bournemouth, Rayan entrou em campo apenas 15 vezes, porém já marcou cinco vezes e deu duas assistências. Além disso, Rayan chegou à marca de 15 partidas pelo clube inglês, sem nenhuma derrota.

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A notícia Rayan entra na mira do futebol árabe para substituir brasileiro foi publicada primeiro no No Ataque por Gabriel Hernandez dos Santos - Gazeta Press

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