Porto vence Torreense e conquista a Supertaça de Portugal (Porto venceu Torreense e conquistou a Supertaça de Portugal)

Sob os olhares de Jorge Jesus, técnico da Seleção Portuguesa, o Porto venceu o Torreense por 1 a 0 neste sábado (1/8) e conquistou a Supertaça de Portugal. Em duelo disputado no Estádio Municipal Cidade de Coimbra, o dinamarquês Froholdt aproveitou assistência do brasileiro Pepê ainda no primeiro tempo para garantir o troféu para o Dragão.

Com o resultado, o Porto ergueu sua 25ª taça da competição, ampliando ainda mais a vantagem como maior campeão do torneio em relação ao Benfica, que soma 10 conquistas.

O jogo

O único gol da partida saiu aos 37 minutos da etapa inicial. Pepê recebeu na ponta esquerda, encarou a marcação e cruzou na medida para Froholdt, que subiu de cabeça para balançar as redes.

O Torreense ensaiou uma resposta ainda nos acréscimos do primeiro tempo, quando Musa Drammeh limpou a jogada na área e chutou no canto, mas a bola acabou desviada no meio do caminho.

Na volta do intervalo, o Torreense assustou logo aos nove minutos em cabeceio de Dany Jean, exigindo uma grande intervenção do goleiro Diogo Costa para salvar o Porto. A resposta dos dragões veio quatro minutos depois: em cobrança de falta frontal, André Silva soltou uma bomba e obrigou o goleiro Adriel a fazer defesa espetacular.

Próximos compromissos

Após a conquista, o Porto vira a chave e foca na estreia do Campeonato Português. O time entra em campo no próximo domingo (9/8), às 14h (de Brasília), contra o Alverca, no Estádio do Dragão.

Já o Torreense volta suas atenções para a Segunda Liga Portuguesa. A equipe faz sua estreia também no domingo (9/8), às 7h (de Brasília), diante do Farense, no Estádio de São Luís.

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