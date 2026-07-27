Ex-Cruzeiro, Christian faz gol na estreia pelo Krasnodar; assista
Vendido pelo Cruzeiro por mais de R$ 50 milhões ao Krasnodar, da Rússia, Christian estreou pelo novo clube já balançando a rede
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Vendido pelo Cruzeiro por mais de R$ 50 milhões ao Krasnodar, da Rússia, Christian estreou pelo novo clube já balançando a rede. Acionado aos 35 minutos do segundo tempo da partida contra o Rubin Kazan, nesse domingo (26/7), pela rodada de abertura da Liga Russa 2026/27, o meio-campista marcou o terceiro gol da vitória por 3 a 1, aos 49 minutos.
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A jogada começou a partir de um tiro de meta cobrado pelo goleiro Agkastev. A defesa do Rubin Kazan fez o corte parcial, mas Christian, que entrou como ponta-direita, ficou atento à sobra e ganhou na velocidade até chegar à grande área. A finalização foi bloqueada pelo arqueiro Staver, porém a bola bateu no rosto do ex-cruzeirense e entrou mansamente no fundo da rede.
Assista ao gol de Christian
1-3 Christian
(https://t.co/nXOqZFaa90) pic.twitter.com/lKodaonz6R
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A notícia Ex-Cruzeiro, Christian faz gol na estreia pelo Krasnodar; assista foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda