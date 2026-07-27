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Vozinha terá salário anual de 564 milhões de pesos chilenos no Colo-Colo

Segundo a Rádio ADN, goleiro Vozinha receberá 47 milhões de pesos chilenos por mês, o equivalente a R$ 254 mil na cotação atual

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Repórter
27/07/2026 17:42

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Vozinha terá salário anual de 564 milhões de pesos chilenos no Colo-Colo
Vozinha terá salário anual de 564 milhões de pesos chilenos no Colo-Colo crédito: No Ataque Internacional
Vozinha terá salário anual de 564 milhões de pesos chilenos no Colo-Colo
Vozinha terá salário anual de 564 milhões de pesos chilenos no Colo-Colo (Vozinha, goleiro de Cabo Verde)

Recém-contratado pelo Colo-Colo após ganhar destaque com a seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, o goleiro Vozinha terá um dos maiores salários do elenco chileno. A informação foi divulgada pela Rádio ADN, do Chile.

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Segundo a publicação, o goleiro de 40 anos receberá 47 milhões de pesos chilenos por mês (cerca de R$ 254 mil no câmbio atual), totalizando 564 milhões de pesos chilenos por ano (aproximadamente R$ 3 milhões). O contrato assinado entre as partes tem duração de 18 meses.

Apesar de considerar o vencimento elevado para os padrões do futebol local, a diretoria do Colo-Colo manteve Vozinha abaixo do topo da folha salarial. De acordo com a Rádio ADN, o meio-campista Arturo Vidal segue como o atleta mais bem remunerado do elenco, com ganhos estimados em 114 milhões de pesos chilenos mensais (cerca de R$ 616 mil).

Carreira e destaque internacional

Antes de acertar com o clube chileno, Vozinha atuava pelo GD Chaves, da Segunda Divisão de Portugal. Ao longo da carreira, o camisa 1 também acumulou passagens por equipes como Gil Vicente, também do futebol português, e AEL Limassol, do Chipre.

O cabo-verdiano ganhou projeção internacional definitiva durante a Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, foi um dos grandes nomes da campanha histórica de Cabo Verde, que alcançou o mata-mata da competição e levou decisões contra potências como Espanha e Argentina para a prorrogação.

Nascido Josimar José Évora Dias, o atleta completou 40 anos em junho e soma 90 partidas oficiais pela seleção de seu país. Seu primeiro nome é uma homenagem ao ex-lateral brasileiro Josimar, titular do Brasil na Copa do Mundo de 1986. Atualmente, o goleiro vive o momento de maior prestígio de sua trajetória profissional.

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