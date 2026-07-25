Plataforma monta ‘seleção’ com 11 jogadores que não entraram em campo na Copa
Plataforma considerou apenas jogadores com 0 minutos em campo na Copa do Mundo; dois brasileiros integram a 'lista'
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Alguns jogadores foram convocados por suas respectivas seleções, mas não entraram em campo na Copa do Mundo. A plataforma Sofascore, montou uma seleção com 11 jogadores que não jogaram. Dois brasileiros figuram a “lista”.
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No gol, o escolhido foi Raya, da Espanha. Araujo, Piquerez e Arrascaeta, do Uruguai, também foram lembrados entre os 11 selecionáveis. Na zaga, os nomes escolhidos foram Léo Pereira e Bremer.
Entre os outros cinco, dois colombianos – Portilla e Carrascal. Mainoo, da Inglaterra, e Kanté, da França.
A Espanha foi a grande campeã da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Os espanhois levantaram a taça em cima da Argentina, após vitória por 1 a 0, na prorrogação.
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A notícia Plataforma monta ‘seleção’ com 11 jogadores que não entraram em campo na Copa foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara