Plataforma monta ‘seleção’ com 11 jogadores que não entraram em campo na Copa (Taça da Copa do Mundo)

Alguns jogadores foram convocados por suas respectivas seleções, mas não entraram em campo na Copa do Mundo. A plataforma Sofascore, montou uma seleção com 11 jogadores que não jogaram. Dois brasileiros figuram a “lista”.

No gol, o escolhido foi Raya, da Espanha. Araujo, Piquerez e Arrascaeta, do Uruguai, também foram lembrados entre os 11 selecionáveis. Na zaga, os nomes escolhidos foram Léo Pereira e Bremer.

Entre os outros cinco, dois colombianos – Portilla e Carrascal. Mainoo, da Inglaterra, e Kanté, da França.

A Espanha foi a grande campeã da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Os espanhois levantaram a taça em cima da Argentina, após vitória por 1 a 0, na prorrogação.

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