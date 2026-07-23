Milan renova contrato de Luka Modric até 2027
Comandada por Rúben Amorim, equipe italiana garante a permanência do craque croata e segue se movimentando forte no mercado de transferências
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O veterano Luka Modric continuará desfilando sua classe nos gramados italianos. O Milan anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (23/7), a renovação de contrato do meia croata por mais uma temporada. Com o novo vínculo, o astro permanece no clube rossonero até 30 de junho de 2027.
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Prestes a completar 41 anos, o Bola de Ouro de 2018 segue como peça de referência no elenco. Em nota oficial, a diretoria do Milan comemorou o acordo:
Um dos jogadores mais brilhantes e emblemáticos do futebol mundial continuará sua trajetória com a camisa rossonera.
Trajetória e números no Milan
Modric desembarcou no San Siro em 2025, após encerrar uma vitoriosa passagem de 13 anos pelo Real Madrid onde conquistou seis títulos da Liga dos Campeões. Na última temporada pelo clube italiano, o camisa 10 disputou 37 partidas e marcou dois gols.
Pela Seleção Croata, o meia disputou a Copa do Mundo da América do Norte, liderando a equipe até as oitavas de final, quando foi eliminada por Portugal por 2 a 1 em um duelo eletrizante em Toronto.
Reformulação e altos investimentos no San Siro
A renovação do croata faz parte de uma grande reformulação no Milan após o frustrante quinto lugar na última edição da Série A Italiana. O clube trocou o comando técnico contratando o português Rúben Amorim para o lugar de Massimiliano Allegri e abriu os cofres na janela de transferências.
Até o momento, os principais reforços do rubro-negro foram:
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- Gonçalo Ramos (atacante): contratado junto ao PSG por mais de 70 milhões de euros (cerca de R$ 400 milhões).
- Mario Gila (zagueiro): ex-Lazio, anunciado por 30 milhões de euros (R$ 170 milhões).
A notícia Milan renova contrato de Luka Modric até 2027 foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque