Jeff Bezos negocia compra de clube gigante da Europa por mais de R$ 9 bilhões (Jeff Bezos, fundador da Amazon )

O bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, está em negociações iniciais para se juntar a um consórcio financeiro interessado em adquirir uma fatia do Liverpool.

A proposta está sendo liderada por Amit Bhatia, investidor britânico e ex-coproprietário do Queens Park Rangers (QPR), com suporte financeiro da família Mittal.

O consórcio ligado a Bezos visa cerca de 30% do capital do clube inglês – fatia minoritária considerada ‘estratégica’.

A proposta avalia o Liverpool em mais de US$ 6 bilhões (R$ 34,7 bilhões)

O grupo está disposto a investir 1,58 bilhão de euros (R$ 9,15 bilhões) pela porcentagem dos Reds.

Em nota, a Fenway Sports Group (FSG), grupo norte-americano detentor do controle majoritário do Liverpool, confirmou oficialmente a existência do interesse.

“Um consórcio de investimento liderado, gerido e representado por Amit Bhatia manifestou interesse em fazer um investimento minoritário estratégico no Liverpool Football Club.”

Apesar da aproximação, fontes ligadas às negociações ressaltam que as conversas com Jeff Bezos estão em estágio exploratório. Não há garantias ou contrato assinado determinando que o bilionário de fato formalizará sua entrada no grupo investidor.

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