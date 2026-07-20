Plataforma elege Messi o craque da Copa e define seleção com os 11 melhores
Nota média de Messi no Mundial foi 8.79
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Se para a Fifa o meio-campista Rodri, da Espanha, foi o melhor jogador da Copa do Mundo, a plaforma SofaScore elegeu outro destaque. O argentino Lionel Messi registrou a pontuação mais alta nos critérios do aplicativo de estatísticas e liderou o ranking individual de toda a competição.
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A nota média de Messi no Mundial foi 8.79. O camisa 10 da Albiceleste recebeu 10 na estreia, quando fez três gols na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, pelo Grupo J. Ele ainda obteve índices expressivos contra Áustria (9.2), Cabo Verde (9.5), Egito (9.3) e Suíça (9.1) – contabilizando gols e/ou assistências nessas partidas.
Somente na final da competição, em que a Argentina se defendeu durante quase todo o tempo diante da Espanha, é que o craque ficou abaixo das expectativas: nota 7.1. A Fúria dominou a decisão por completo, com 65% de posse de bola, e teve Rodri como maestro do meio-campo, com mais de 100 passes certos e 89% de precisão nas bolas longas.
A título de curiosidade, Rodri atingiu nota 8.4 no SofaScore no jogo do título da Espanha, que venceu por 1 a 0, gol marcado por Ferran Torres na prorrogação. A exibição de gala do meio-campista no confronto mais importante pesou para que ele levasse a melhor na disputa pela Bola de Ouro do Copa.
No SofaScore, Rodri entrou para a seleção dos 11 melhores, porém apenas com a sexta maior nota levando em consideração a média em oito aparições. Atletas que jogam mais próximos à área adversária e contribuem diretamente com gols e assistências – casos de Kylian Mbappé (França) e Erling Haaland (Noruega) – pontuaram mais que o meio-campista espanhol.
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Seleção do SofaScore da Copa do Mundo 2026
- Goleiro: Kobel, da Suíça – 7.52
- Lateral-direito: Pedro Porro, da Espanha – 7.45
- Zagueiro direito: Cubarsí, da Espanha – 7.56
- Zagueiro esquerdo: Laporte, da Espanha – 7.40
- Lateral-esquerdo: Cucurella, da Espanha – 7.09
- Volante: Rodri, da Espanha – 7.76
- Meia-direita: Dembelé, da França – 7.91
- Meia-esquerda: Bellingham, da Inglaterra – 7.81
- Ponta-direita: Messi, da Argentina – 8.79
- Ponta-esquerda: Mbappé, da França – 8.24
- Centroavante: Haaland, da Noruega – 7.90
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