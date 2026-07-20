Morre Kevin Keegan, lenda do Liverpool e da Seleção Inglesa (Kevin Keegan com a camisa do Liverpool)

O ex-jogador de futebol Kevin Keegan, lenda do Liverpool e da Seleção da Inglaterra, morreu nesta segunda-feira (20/7), aos 75 anos. Vencedor do prêmio Bola de Ouro em duas edições consecutivas, o antigo meia-atacante também teve trajetória longeva como treinador.

Segundo o comunicado emitido por sua família e repercutido pela imprensa britânica, Keegan enfrentava um câncer no estômago diagnosticado no início deste ano, que progrediu para o estágio quatro em junho. Diante da notícia, clubes como Liverpool, Newcastle United e Manchester City manifestaram profundo pesar e prestaram homenagens ao ex-atacante e ex-treinador.

A ‘Era de Ouro’ em Anfield (19711977)

Contratado pelo técnico Bill Shankly em maio de 1971 junto ao Scunthorpe United, Keegan assumiu a mística camisa 7 do Liverpool e se transformou no grande motor da consolidação do clube como potência continental.

Conhecido pelo apelido de “Mighty Mouse” por causa de sua velocidade, imposição física e dinamismo em campo, o atacante disputou 323 partidas e marcou 100 gols com a camisa dos Reds.

Liga dos Campeões da UEFA: 1 (1976/77)

1 (1976/77) Copa da UEFA: 2 (1972/73 e 1975/76)

2 (1972/73 e 1975/76) Campeonato Inglês (First Division): 3 (1972/73, 1975/76 e 1976/77)

3 (1972/73, 1975/76 e 1976/77) Copa da Inglaterra (FA Cup): 1 (1973/74)

1 (1973/74) Supercopa da Inglaterra (FA Charity Shield): 2 (1974 e 1976)

O topo do mundo no Hamburgo

Após se despedir de Anfield com a conquista da Europa em 1977, transferiu-se para o Hamburgo, da Alemanha, na negociação mais cara do futebol britânico até então. No futebol alemão, venceu a Bundesliga e conquistou a Bola de Ouro da revista France Football por dois anos consecutivos, em 1978 e 1979 feito inédito para um jogador inglês no exterior.

Seleção Inglesa e carreira como técnico

Kevin Keegan à frente da Seleção da Inglaterra em 1999

Pela Seleção Inglesa, atuou em 63 partidas entre 1972 e 1982, marcando 21 gols e vestindo a braçadeira de capitão em 31 oportunidades. Décadas depois, retornou ao English Team como treinador principal, comandando a equipe entre 1999 e 2000.

Como técnico, também marcou época no Newcastle United durante a década de 1990. Sob seu comando, o time apelidado de “The Entertainers” praticou um futebol ofensivo que encantou o país e culminou com o vice-campeonato da Premier League na temporada 1995/96. Mais tarde, também dirigiu Fulham e Manchester City.

Pioneiro dentro e fora de campo, Keegan deixa um legado que vai muito além dos gramados, consolidado como uma das primeiras grandes superestrelas do esporte britânico moderno.

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