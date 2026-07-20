Clube tradicional da Europa lança vaquinha para tentar evitar o fim definitivo (Visão geral do Estádio do Bessa, do Boavista)

Dois dias após a notificação que decretou o fim de suas atividades em razão de uma dívida de 150 milhões de euros (R$ 877 milhões), o Boavista tenta um último ato para sobreviver. Em nota oficial divulgada na sexta-feira (17/7), o tradicional clube de Portugal anunciou o lançamento de uma campanha de doações para tentar reabrir as instalações do Estádio do Bessa e retomar os treinos já nesta segunda-feira (20/7).

A mobilização, batizada de “Movimento Salvar o Boavista”, foi organizada por sócios, torcedores e pais de atletas das categorias de base. O objetivo imediato é reunir a verba exigida pela Administradora de Insolvência, Clarisse Barros, após o não pagamento de uma parcela de 55 mil euros (cerca de R$ 320 mil) que cobria as despesas operacionais do clube.

Para impulsionar a arrecadação, o Boavista fechou uma parceria com a Kelme, fornecedora oficial de material esportivo. Os torcedores que contribuírem com doações a partir de 50 euros (aproximadamente R$ 315) receberão uma camisa exclusiva produzida especialmente para a campanha.

Plano de recuperação na Justiça

Além da ação para levantar dinheiro no curto prazo, a diretoria informou ter protocolado no Tribunal, no último dia 14 de julho, um novo Plano de Insolvência focado na recuperação e continuidade da instituição fundada em 1903.

Segundo o comunicado, o documento apresenta medidas para gerar receitas recorrentes, custear o funcionamento diário e quitar os débitos acumulados. A proposta ainda será submetida à votação na Assembleia de Credores.

Diante do requerimento enviado à Justiça para validar a reabertura do complexo esportivo, a direção manifestou otimismo e agradeceu ao apoio da torcida na cidade do Porto: “Uma continuidade que apenas é possível graças ao esforço de milhares de pessoas e, neste momento particularmente difícil, à dedicação total daqueles que se encontram empenhados na defesa do clube”, destacou a nota.

Se a verba levantada não for homologada pela Justiça nos próximos dias, o prazo limite para o despejo total e a entrega das chaves do Estádio do Bessa segue mantido para o dia 31 de julho.

Camisa do Boavista que será distribuída a quem colaborar financeiramente com o clube (foto: Boavista Futebol Clube)

Como funciona a campanha “Salvar o Boavista”: Formas de doação: É possível contribuir com qualquer valor via transferência bancária (IBAN disponibilizado pelo clube) ou pagamento online por cartão de crédito.



É possível contribuir com qualquer valor via transferência bancária (IBAN disponibilizado pelo clube) ou pagamento online por cartão de crédito. Camisa exclusiva ( 50): O doador recebe uma peça comemorativa a cada 50 euros doados (cerca de R$ 315). É necessário enviar o comprovante informando o tamanho desejado.



O doador recebe uma peça comemorativa a cada 50 euros doados (cerca de R$ 315). É necessário enviar o comprovante informando o tamanho desejado. Retirada e envio: As camisas poderão ser retiradas presencialmente na Loja Axadrezada ou enviadas por correio para qualquer parte do mundo (com frete à parte).



As camisas poderão ser retiradas presencialmente na Loja Axadrezada ou enviadas por correio para qualquer parte do mundo (com frete à parte). Auditoria: O grupo organizador garante que 100% da verba arrecadada será auditada e destinada diretamente ao esforço imediato de retoma das atividades do clube.

Entenda a derrocada do Boavista, campeão português em 2000/01

O colapso financeiro do Boavista começou a partir da reconstrução do Estádio do Bessa para a Eurocopa de 2004, gerando pendências milionárias com empreiteiras que se arrastaram com juros impagáveis. A situação se agravou em 2008 com o rebaixamento administrativo decorrente do escândalo “Apito Dourado” (um esquema de coação e suborno aos árbitros), devastando as receitas de TV e patrocinadores, além de sucessivos bloqueios de transferências impostos pela Fifa e uma gestão conturbada da SAD sob o controle do investidor Gérard Lopez.

A dimensão do drama impressiona justamente por se tratar de um dos clubes mais tradicionais do futebol português. O auge de sua história ocorreu na temporada 2000/2001, quando os “Panteras”, sob o comando do técnico Jaime Pacheco e liderados em campo pelo atacante brasileiro Elpídio Silva, surpreenderam o país ao conquistar a Primeira Divisão. A façanha quebrou uma hegemonia histórica de 55 anos em que apenas os três gigantes Benfica, Porto e Sporting se alternavam no topo do futebol nacional.

A relevância das “Panteras” vai além daquela conquista nacional histórica. No cenário doméstico, o Boavista é o quarto clube mais vitorioso de Portugal, somando em sua galeria de troféus cinco títulos da Taça de Portugal e três da Supertaça Cândido de Oliveira. Seu peso histórico consolidou a equipe do Porto como a principal força do país fora do eixo dominado pelo “Trio de Ferro”.

No âmbito internacional, a agremiação também cravou seu nome em grandes campanhas continentais. O clube soma duas participações na Liga dos Campeões da Europa e 12 presenças na Copa da Uefa (atual Liga Europa), competição na qual alcançou o seu ponto máximo ao chegar às semifinais na temporada 2002/2003, quando caiu diante do Celtic, da Escócia.

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