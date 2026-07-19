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Jogador da Espanha critica preços dos ingressos para final da Copa

Final da Copa neste domingo (19/7) será entre Espanha e Argentina, em Nova Jersey, nos Estados Unidos

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JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
19/07/2026 09:58

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Jogador da Espanha critica preços dos ingressos para final da Copa
Jogador da Espanha critica preços dos ingressos para final da Copa crédito: No Ataque Internacional
Jogador da Espanha critica preços dos ingressos para final da Copa
Jogador da Espanha critica preços dos ingressos para final da Copa (Taça da Copa do Mundo)

Neste domingo (19/7), Espanha e Argentina se enfrentam pela final da Copa do Mundo. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O espanhol Borja Iglesias Quintás, que sempre se posiciona em questões sociais, criticou os preços dos ingressos para a grande decisão.

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Em story no Instagram, o atacante compartilhou uma postagem sobre o valor cobrado para assistir o jogo. “Uma vergonha”, escreveu.

De acordo com os dados do SeatGeek compartilhados com o The Athletic, os ingressos para a final da Copa do Mundo comprados na plataforma de revenda estão custando uma média de 12.751 dólares (mais de R$ 65 mil na cotação atual).

Os tickets variam entre 9.715 dólares (mais de R$ 49 mil na cotação atual) e 49.384 dólares (R$ 252 mil).

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Copa do Mundo
ESP × ARG
19/07/2026 às 16:00

A notícia Jogador da Espanha critica preços dos ingressos para final da Copa foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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