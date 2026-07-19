Jogador da Espanha critica preços dos ingressos para final da Copa
Final da Copa neste domingo (19/7) será entre Espanha e Argentina, em Nova Jersey, nos Estados Unidos
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Neste domingo (19/7), Espanha e Argentina se enfrentam pela final da Copa do Mundo. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O espanhol Borja Iglesias Quintás, que sempre se posiciona em questões sociais, criticou os preços dos ingressos para a grande decisão.
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Em story no Instagram, o atacante compartilhou uma postagem sobre o valor cobrado para assistir o jogo. “Uma vergonha”, escreveu.
De acordo com os dados do SeatGeek compartilhados com o The Athletic, os ingressos para a final da Copa do Mundo comprados na plataforma de revenda estão custando uma média de 12.751 dólares (mais de R$ 65 mil na cotação atual).
Os tickets variam entre 9.715 dólares (mais de R$ 49 mil na cotação atual) e 49.384 dólares (R$ 252 mil).
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A notícia Jogador da Espanha critica preços dos ingressos para final da Copa foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara