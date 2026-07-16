Dívida de R$ 870 milhões, leilão de estádio e fim das atividades: a derrocada de campeão português (Estádio do Bessa, casa do Boavista de Portugal)

O Boavista Futebol Clube, campeão português na temporada 2000/2001, vai encerrar definitivamente todas as suas atividades. A tradicional agremiação da cidade do Porto foi notificada pela administradora do seu processo de insolvência após falhar no pagamento de uma prestação financeira essencial para a sua sobrevivência.

Com a decisão, o Boavista terá de desocupar e entregar as chaves do Estádio do Bessa e de todas as instalações adjacentes até o dia 31 de julho de 2026, “livres de pessoas e bens”.

O colapso financeiro da instituição é estratosférico: a dívida total acumulada pelo Boavista supera os 150 milhões de euros (cerca de R$ 877 milhões na cotação atual), um valor considerado totalmente impagável para a realidade do clube.

O estopim: uma parcela de R$ 320 mil

Conforme noticiado por jornais portugueses como A Bola, O Jogo e Público, a ordem de fechamento foi decretada após o clube não depositar o valor necessário para cobrir as despesas correntes de junho e o deficit das modalidades esportivas na conta da Massa Insolvente (mecanismo judicial que gere os ativos para pagar os credores).

O valor que faltou nos cofres foi de apenas 55 mil euros (cerca de R$ 321 mil). Sem garantias de que os repasses futuros seriam feitos, a administradora judicial, Clarisse Barros, determinou o fim das operações. As modalidades do clube poderão treinar e competir apenas até o último dia de julho antes do abandono definitivo do complexo.

A crise se arrastava de forma dramática há meses. Em setembro de 2025, a liquidação do clube foi aprovada e, em dezembro do mesmo ano, uma Assembleia de Credores deu uma última sobrevida ao Boavista, condicionando a sua continuidade ao cumprimento rigoroso de obrigações financeiras mensais pressuposto que acabou descumprido agora.

No futebol, o impacto já havia sido devastador: no verão europeu de 2025, o time principal do Boavista chegou a ser inscrito na quarta e última divisão distrital do Porto, mas sequer entrou em campo.

O leilão dos bens e o impasse sobre o Estádio do Bessa

Complexo esportivo do Boavista foi a leilão (foto: LEILOSOC)

O valioso patrimônio físico do Boavista foi a leilão judicial em junho de 2026. O desfecho, no entanto, trouxe ainda mais incertezas para o futuro do Estádio do Bessa, reinaugurado em dezembro de 2003 para receber jogos da Eurocopa de 2004:

O estádio em separado não recebeu nenhuma proposta de compra individualizada. O valor mínimo estipulado para o lote era de 27,016 milhões de euros (aproximadamente R$ 158 milhões ).



não recebeu nenhuma proposta de compra individualizada. O valor mínimo estipulado para o lote era de (aproximadamente ). O conjunto (estádio + complexo): houve propostas nos minutos finais para arrematar o estádio junto com o complexo esportivo adjacente. Contudo, a maior oferta alcançada foi de 25,7 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões ), valor consideravelmente abaixo do piso mínimo exigido de 32,917 milhões de euros (cerca de R$ 192 milhões ). Como não atingiu o valor exigido, a venda conjunta não foi concretizada.



houve propostas nos minutos finais para arrematar o estádio junto com o complexo esportivo adjacente. Contudo, a maior oferta alcançada foi de (cerca de ), valor consideravelmente abaixo do piso mínimo exigido de (cerca de ). Como não atingiu o valor exigido, a venda conjunta não foi concretizada. O complexo esportivo (vendido): o espaço adjacente, que conta com uma parcela de terreno com capacidade de construção urbana, recebeu quase 20 lances e foi efetivamente arrematado por 6,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 38 milhões) o valor mínimo estipulado era de 5,9 milhões de euros (R$ 34,5 milhões).

O que levou o Boavista à insolvência?

A derrocada do Boavista não aconteceu do dia para a noite; foi o resultado de um efeito dominó de decisões financeiras desastrosas e problemas estruturais ao longo das últimas duas décadas:

A “fatura” do Estádio do Bessa: o principal gargalo financeiro do clube nasceu justamente para a realização da Eurocopa de 2004. A reconstrução do Estádio do Bessa gerou uma dívida colossal com a construtora Somague. Essa pendência, que sozinha superou a casa dos 50 milhões de euros (mais de R$ 290 milhões ), arrastou-se em disputas judiciais por anos, gerando juros impagáveis e penhoras constantes que asfixiaram o fluxo de caixa do clube.



o principal gargalo financeiro do clube nasceu justamente para a realização da Eurocopa de 2004. A reconstrução do Estádio do Bessa gerou uma dívida colossal com a construtora Somague. Essa pendência, que sozinha superou a casa dos (mais de ), arrastou-se em disputas judiciais por anos, gerando juros impagáveis e penhoras constantes que asfixiaram o fluxo de caixa do clube. O “Apito Dourado” e o rebaixamento administrativo: em 2008, no auge do escândalo de arbitragem conhecido em Portugal como “Apito Dourado”, o Boavista foi punido com o rebaixamento administrativo para a segunda divisão. O tombo esportivo destruiu as receitas de televisão, patrocínios e bilheteria do clube. Embora a decisão tenha sido revertida nos tribunais anos depois, permitindo a volta à elite em 2014, o dano financeiro daquele período no “limbo” já era irreversível.



em 2008, no auge do escândalo de arbitragem conhecido em Portugal como “Apito Dourado”, o Boavista foi punido com o rebaixamento administrativo para a segunda divisão. O tombo esportivo destruiu as receitas de televisão, patrocínios e bilheteria do clube. Embora a decisão tenha sido revertida nos tribunais anos depois, permitindo a volta à elite em 2014, o dano financeiro daquele período no “limbo” já era irreversível. Bloqueios da Fifa: incapaz de honrar compromissos elementares, o clube acumulou processos de ex-jogadores, ex-treinadores e outras equipes na Fifa. Isso resultou em sucessivos bloqueios de registro de novos atletas (transfer bans), impedindo o clube de se reforçar adequadamente e forçando rescisões precoces de atletas recém-contratados.



incapaz de honrar compromissos elementares, o clube acumulou processos de ex-jogadores, ex-treinadores e outras equipes na Fifa. Isso resultou em sucessivos bloqueios de registro de novos atletas (transfer bans), impedindo o clube de se reforçar adequadamente e forçando rescisões precoces de atletas recém-contratados. Gestão caótica da SAD: a criação da Sociedade Anônima Desportiva (SAD) para gerir o futebol cujo controle majoritário passou para as mãos do investidor hispano-luxemburguês Gérard Lopez não salvou o clube. Em meio a promessas de aportes milionários que nunca se consolidaram e vendas frustradas de atletas, a diretoria chegou a admitir publicamente em 2025 que a SAD sofria de um “câncer terminal”, com passivos acumulados que inviabilizavam qualquer plano de recuperação judicial.

O milagre de 2001: a quebra de uma hegemonia de 55 anos

Para entender o tamanho da perda para o futebol português, é preciso voltar à temporada 2000/2001, quando o Boavista chocou o país ao conquistar o seu primeiro e único título da Primeira Divisão.

Sob o comando do técnico Jaime Pacheco, as “Panteras” alcançaram um feito histórico: quebraram uma hegemonia de 55 anos em que apenas o “Trio de Ferro” (Benfica, Porto e Sporting) levantava a taça de campeão nacional. O último clube fora desse grupo a vencer a liga havia sido o Belenenses, na distante temporada de 1945/1946.

A histórica equipe do Boavista caracterizada pela raça e espírito competitivo garantiu a taça na penúltima rodada ao vencer o Desportivo das Aves por 3 a 0 no antigo Estádio do Bessa. O artilheiro daquela campanha foi o atacante brasileiro Silva (o “Pistoleiro”), que se tornou herói ao lado do armador boliviano Erwin Sánchez.

O Boavista somou 77 pontos na Liga Portuguesa em 2000/01 23 vitórias, oito empates e três derrotas. O segundo colocado foi o Porto, com 76 pontos 24 vitórias, quato empates e seis derrotas

Outros feitos relevantes do BFC foram os cinco títulos da Taça de Portugal e três da Supertaça, além de duas participações na Liga dos Campeões da Europa e 12 na Liga da Uefa (hoje chamada de Liga Europa), sendo semifinalista em 2002/03.

Celeiro de craques internacionais

Ao longo de sua história centenária, o clube do tradicional uniforme quadriculado serviu de trampolim e casa para grandes nomes do futebol mundial:

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Jimmy Floyd Hasselbaink: O potente atacante holandês despontou para a Europa jogando pelo Boavista na temporada 1996/1997, marcando 20 gols antes de fazer história na Premier League inglesa por Leeds United e Chelsea.



O potente atacante holandês despontou para a Europa jogando pelo Boavista na temporada 1996/1997, marcando 20 gols antes de fazer história na Premier League inglesa por Leeds United e Chelsea. Nuno Gomes: Revelado nas categorias de base do clube, o centroavante brilhou no Boavista nos anos 1990 antes de se transferir para o Benfica, Fiorentina e se tornar um dos grandes goleadores da Seleção Portuguesa.



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O dinâmico meio-campista português, que viria a conquistar a Champions League pelo Chelsea e títulos pelo Porto, deu os seus primeiros passos no futebol profissional vestindo a camisa axadrezada. Bosingwa: O lateral-direito titular de grandes times europeus foi revelado pelo Boavista no início dos anos 2000, chamando a atenção do Porto logo em seguida.



O lateral-direito titular de grandes times europeus foi revelado pelo Boavista no início dos anos 2000, chamando a atenção do Porto logo em seguida. William Andem: O goleiro camaronês (com passagem por Cruzeiro e Bahia nos anos 1990) foi um verdadeiro paredão e um dos grandes personagens da era de ouro do Boavista, defendendo o clube por cerca de uma década.

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