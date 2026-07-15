Messi risca pendência, exalta feitos da Argentina e revela percepção sobre Inglaterra (Lionel Messi, meia-atacante da Argentina)

Esperava-se que Argentina e Inglaterra fizessem semifinal pegada – em diversos aspectos. E foi exatamente o que ocorreu no gramado do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos EUA, nesta quarta-feira (15/7). No fim, melhor para a seleção sul-americana, que, mais uma vez, exalou gana, mostrou que é incapaz de se render e venceu por 2 a 1. Dono de duas assistências e o principal rosto do time, o meia-atacante Lionel Messi aproveitou a entrevista pós-jogo para exaltar feitos recentes do grupo e revelar percepção sobre a adversária.

‘Pendência’ riscada da lista

De todas as campeãs mundiais, a Inglaterra era a única que ainda não havia cruzado os caminhos de Messi. Seria melhor se tivesse permanecido assim. Apesar de ter aberto o marcador aos 10 minutos da segunda etapa, com o atacante Anthony Gordon, a seleção europeia se perdeu. Foi espremida no campo de defesa e sofreu a virada em um período de sete minutos.

Aos 40, o meia Enzo Fernández arriscou de longe, fora do alcance do goleiro Pickford, e deixou tudo igual. O ritmo intenso seguiu. Logo depois, aos 47, Lautaro Martínez vestiu a capa de herói. Pouco mais de 10 minutos depois de entrar em campo, o atacante recebeu cruzamento e marcou de cabeça o segundo da Albiceleste. Uma semifinal com cara de decisão.

“Sim, nós vivemos dessa maneira também (como se fosse uma final). Como eu dizia agora há pouco, sem misturar as coisas e deixando apenas o que é um jogo de futebol. É uma semifinal contra a Inglaterra, com o que isso significa para a história do futebol, para nós argentinos, para a nossa história… Era importante terminar comemorando”, iniciou Messi.

Para a carreira do camisa 10, faltava um triunfo diante da Inglaterra, rival histórica por alguns motivos, incluindo o enfrentamento nas quartas de final da Copa de 1986 (vitória da Argentina por 2 a 1 e a famosa ‘la mano de Dios’ de Maradona) e a Guerra das Malvinas.

Trata-se de mais um feito da Argentina. Nos últimos anos, a Albiceleste conquistou a Copa do Mundo (2022) e chegou a outras quatro decisões (Mundial de 2026, Copa América de 2021 e 2024 e finalíssima de 2022, contra Itália). Por tantas conquistas, “o grupo já não tem mais o que fazer”, disse Messi,

“A verdade é que sim. Era o que faltava para mim e para este grupo, porque este grupo já não tem mais o que fazer, não é? Acho que é muito difícil todo o processo que viemos fazendo, jogando a quinta final seguida (se somadas as outras competições), jogando uma final de Copa do Mundo outra vez, duas seguidas… é uma loucura. E se faltava algo, era ganhar da Inglaterra em uma semifinal e voltar a disputar uma final” Messi, meia-atacante da Argentina

A resiliência também está explicita neste Mundial. Não só pela virada na semifinal. A Albiceleste tem exalado gana desde o início da trajetória. Os comandados de Lionel Scaloni não tiveram dificuldades na fase de grupos e avançaram com 100% de aproveitamento, mas passaram sufoco no mata-mata.

Na segunda rodada, foram para a prorrogação com Cabo Verde e venceram por 3 a 2. Nas oitavas, começaram perdendo para o Egito e buscaram a virada em 10 minutos, na reta final. Nas quartas, mais uma vez extrapolaram o tempo regulamentar e derrotaram a Suíça por 3 a 1. Por fim, triunfo chorado diante da Inglaterra. A Argentina não se rende enquanto há cronômetro rodando.

Percepção sobre a Inglaterra

De acordo com Messi, a Argentina sentia que tinha condições de virar a partida no tempo regulamentar em função do volume ofensivo. O camisa 10 ainda revelou uma percepção sobre os adversários: “Não queriam mais nada”.

“Muita emoção. Sentíamos que, com o empate, precisávamos do apoio das pessoas, porque víamos que podíamos vencer nos 90 minutos, já que os tínhamos sob controle. Estávamos atacando por dentro, por fora, criando chances com cruzamentos, passes entrelinhas, por dentro. E sentíamos que eles já não queriam mais nada, e nós os tínhamos. Por isso, depois do 1 a 1, as pessoas nos apoiaram muito mais uma vez. Como eu disse, foi uma emoção muito grande porque era um jogo que queríamos muito ganhar e, além disso, nos leva a jogar outra final de Copa do Mundo” Messi, meia-atacante da Argentina

O líder sequer sabia se jogaria a Copa de 2026. Na verdade, em 2022, chegou a dizer que não entraria em campo na atual edição do Mundial. Algumas sessões de conversas com o técnico Lionel Scaloni mudaram os rumos de Messi. E ele se tornou o protagonista da Argentina. Quem poderia imaginar?

“A verdade é que eu disse aquilo e estive até o último momento pensando, analisando, conversando com o Scaloni o tempo todo. Mas, bem, me preparei, fiz de tudo para tentar chegar da melhor maneira e poder desfrutar, caso estivesse aqui. Porque a minha maneira de desfrutar é me sentindo bem, me sentindo útil para a equipe e podendo ser sempre protagonista dentro deste grupo. Fiz todo o possível para chegar dessa maneira e, graças a Deus, consegui. Sabia que estaria à altura e estou feliz, desfrutando”, finalizou.

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A notícia Messi risca pendência, exalta feitos da Argentina e revela percepção sobre Inglaterra foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha