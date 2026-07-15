Lautaro não contém emoção por gol decisivo e exalta poder da Argentina: Nunca se acomoda (Lautaro Martínez, herói da Argentina na semifinal da Copa do Mundo)

Do banco aos braços do grupo. Lautaro Martínez precisou de cerca de 10 minutos no gramado do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos EUA, para se tornar o herói da Argentina. Aos 47 da segunda etapa, o atacante marcou o gol da virada por 2 a 1 sobre a Inglaterra, que garantiu a Albiceleste na final da Copa do Mundo. No pós-jogo, sobrou emoção e adjetivos para destacar os diferenciais da seleção.

A Argentina se recusa a entregar os pontos. Em mais um jogo emocionante, mostrou por qual motivo chegou à decisão do Mundial. Anthony Gordon abriu o placar para a Inglaterra aos 10 minutos do segundo tempo, e a equipe europeia tinha a vaga encaminhada até os 40.

Àquela altura, a Argentina já estava melhor na partida, truncada durante toda a primeira parcial. Contudo, depois de sofrer, a equipe sul-americana ativou o senso de urgência e espremeu a seleção europeia no campo de defesa os comandados de Thomas Tuchel aceitaram a imposição e parecem ter desistido do ataque.

A pressão surtiu efeito. Primeiro aos 40 minutos, quando o meia Enzo Fernández arriscou de longe, fora do alcance do goleiro Pickford rendido. O ritmo intenso seguiu. E foi a vez de Lautaro Martínez vestir a capa de herói. Aos 47, pouco mais de 10 minutos depois de entrar em campo, o atacante recebeu cruzamento e marcou de cabeça o segundo da Albiceleste.

“É muito difícil falar neste momento, mas vou tentar não chorar porque lá dentro já chorei um monte. É algo incrível. Algo incrível tudo o que conquistamos, que fomos em frente, e essa é a maior satisfação que podemos ter. Conseguimos vencer um jogo muito difícil. O primeiro tempo foi muito complicado, nos pressionaram muito bem. No segundo tempo, fizeram o gol, se fecharam, e nós conseguimos controlar o jogo, mantendo a posse. Depois com a nossa pressão e a da torcida, tudo ficou mais fácil” Lautaro Martínez, atacante da Argentina

Lautaro não conteve a emoção

Enquanto celebrava o tento que classificou a Argentina à decisão do Mundial, Lautaro tinha em mente a imagem da família. Ao mencioná-la, não conteve a emoção.

“(Lembrei-me) da minha mãe. Acabei de ligar para ela e está trabalhando. Por ela, mais do que tudo. Porque quando entro em campo, só penso neles, nos meus filhos, na minha esposa, em toda a minha família… E, bom, no meu pai, que foi o principal responsável por eu continuar competindo hoje. Porque é muito difícil a situação que eu estava enfrentando, por mais que a gente sempre contribua e tente puxar para a frente, a gente sempre quer jogar. Essa é a realidade” Lautaro Martínez, atacante da Argentina

Poder da Argentina: se recusa a entregar os pontos

Lautaro disse viver um misto de emoções: “São sensações difíceis de explicar. Sensações de felicidade, de orgulho por tudo o que eu disse anteriormente, pelo sacrifício que a gente faz, pelo quão difícil é chegar a uma nova final, pelo quão difícil é manter sempre o mesmo nível, manter a vontade de competir, a vontade de seguir em frente, de reverter resultados adversos”.

Não só pela virada na semifinal. A Argentina tem exalado gana desde o início da trajetória na Copa. Os comandados de Lionel Scaloni não tiveram dificuldades na fase de grupos e avançaram com 100% de aproveitamento, mas passaram sufoco no mata-mata.

Na segunda rodada, foram para a prorrogação com Cabo Verde e venceram por 3 a 2. Nas oitavas, começaram perdendo para o Egito e buscaram a virada em 10 minutos, na reta final. Nas quartas, mais uma vez extrapolaram o tempo regulamentar e derrotaram a Suíça por 3 a 1. Por fim, triunfo chorado diante da Inglaterra. A Argentina não se rende enquanto há cronômetro rodando.

“Vínhamos de três partidas difíceis, as coisas tinham se complicado para nós, e, no fim, a equipe sempre tira algo a mais lá de dentro. Hoje, mais uma vez, com o resultado contra, conseguimos virar o jogo nos acréscimos. Isso fala muito bem deste grupo, desta equipe que nunca se acomoda, que sempre quer mais, quer ir por mais e… e, no final das contas, isso é o que vale. Então, agora o que resta é descansar e desfrutar do que está por vir” Lautaro Martínez, atacante da Argentina

Argentina x Espanha na final da Copa do Mundo

Em busca da quarta taça mais cobiçada do futebol mundial, a Argentina enfrentará a Espanha na decisão da Copa do Mundo. O embate ocorrerá neste domingo (19/7), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos. Agora, disse Lautaro Martínez, é ‘trabalhar’, ‘ter humildade’ e, mais uma vez, ‘sacrificar-se’.

“Nos resta baixar a cabeça, trabalhar, correr, ter humildade e se sacrificar pelo que for preciso fazer no momento. E, bom, estes são os prêmios que a gente sempre espera por tudo o que eu disse antes, por todo o trabalho que fiz desde pequeno. Hoje é só felicidade. É tudo mérito deste grupo que, diante da adversidade, segue, segue, vai e não se cansa. E temos como exemplo o melhor do mundo”, seguiu.

Pela segunda vez seguida, a Argentina está na final: “Vamos enfrentar um adversário de muita qualidade, um rival que não perde há 37 partidas, que tem grandes jogadores. É momento de descansar, de recuperar a maior quantidade de energia possível para preparar a final da melhor maneira. E também é momento de desfrutar, porque o que estamos conquistando é muito difícil. Chegar a uma final depois de três anos e meio sendo os atuais campeões… não é pouca coisa. É desfrutar ao máximo de tudo isso”.

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A notícia Lautaro não contém emoção por gol decisivo e exalta poder da Argentina: Nunca se acomoda foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha