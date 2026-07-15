Lautaro não contém emoção por gol decisivo e exalta poder da Argentina: Nunca se acomoda
Lautaro marcou aos 47 minutos do segundo tempo, e a Argentina avançou à final da Copa do Mundo ao vencer a Inglaterra por 2 a 1
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Do banco aos braços do grupo. Lautaro Martínez precisou de cerca de 10 minutos no gramado do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos EUA, para se tornar o herói da Argentina. Aos 47 da segunda etapa, o atacante marcou o gol da virada por 2 a 1 sobre a Inglaterra, que garantiu a Albiceleste na final da Copa do Mundo. No pós-jogo, sobrou emoção e adjetivos para destacar os diferenciais da seleção.
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A Argentina se recusa a entregar os pontos. Em mais um jogo emocionante, mostrou por qual motivo chegou à decisão do Mundial. Anthony Gordon abriu o placar para a Inglaterra aos 10 minutos do segundo tempo, e a equipe europeia tinha a vaga encaminhada até os 40.
Àquela altura, a Argentina já estava melhor na partida, truncada durante toda a primeira parcial. Contudo, depois de sofrer, a equipe sul-americana ativou o senso de urgência e espremeu a seleção europeia no campo de defesa os comandados de Thomas Tuchel aceitaram a imposição e parecem ter desistido do ataque.
A pressão surtiu efeito. Primeiro aos 40 minutos, quando o meia Enzo Fernández arriscou de longe, fora do alcance do goleiro Pickford rendido. O ritmo intenso seguiu. E foi a vez de Lautaro Martínez vestir a capa de herói. Aos 47, pouco mais de 10 minutos depois de entrar em campo, o atacante recebeu cruzamento e marcou de cabeça o segundo da Albiceleste.
“É muito difícil falar neste momento, mas vou tentar não chorar porque lá dentro já chorei um monte. É algo incrível. Algo incrível tudo o que conquistamos, que fomos em frente, e essa é a maior satisfação que podemos ter. Conseguimos vencer um jogo muito difícil. O primeiro tempo foi muito complicado, nos pressionaram muito bem. No segundo tempo, fizeram o gol, se fecharam, e nós conseguimos controlar o jogo, mantendo a posse. Depois com a nossa pressão e a da torcida, tudo ficou mais fácil”Lautaro Martínez, atacante da Argentina
Lautaro não conteve a emoção
Enquanto celebrava o tento que classificou a Argentina à decisão do Mundial, Lautaro tinha em mente a imagem da família. Ao mencioná-la, não conteve a emoção.
“(Lembrei-me) da minha mãe. Acabei de ligar para ela e está trabalhando. Por ela, mais do que tudo. Porque quando entro em campo, só penso neles, nos meus filhos, na minha esposa, em toda a minha família… E, bom, no meu pai, que foi o principal responsável por eu continuar competindo hoje. Porque é muito difícil a situação que eu estava enfrentando, por mais que a gente sempre contribua e tente puxar para a frente, a gente sempre quer jogar. Essa é a realidade”Lautaro Martínez, atacante da Argentina
Poder da Argentina: se recusa a entregar os pontos
Lautaro disse viver um misto de emoções: “São sensações difíceis de explicar. Sensações de felicidade, de orgulho por tudo o que eu disse anteriormente, pelo sacrifício que a gente faz, pelo quão difícil é chegar a uma nova final, pelo quão difícil é manter sempre o mesmo nível, manter a vontade de competir, a vontade de seguir em frente, de reverter resultados adversos”.
Não só pela virada na semifinal. A Argentina tem exalado gana desde o início da trajetória na Copa. Os comandados de Lionel Scaloni não tiveram dificuldades na fase de grupos e avançaram com 100% de aproveitamento, mas passaram sufoco no mata-mata.
Na segunda rodada, foram para a prorrogação com Cabo Verde e venceram por 3 a 2. Nas oitavas, começaram perdendo para o Egito e buscaram a virada em 10 minutos, na reta final. Nas quartas, mais uma vez extrapolaram o tempo regulamentar e derrotaram a Suíça por 3 a 1. Por fim, triunfo chorado diante da Inglaterra. A Argentina não se rende enquanto há cronômetro rodando.
“Vínhamos de três partidas difíceis, as coisas tinham se complicado para nós, e, no fim, a equipe sempre tira algo a mais lá de dentro. Hoje, mais uma vez, com o resultado contra, conseguimos virar o jogo nos acréscimos. Isso fala muito bem deste grupo, desta equipe que nunca se acomoda, que sempre quer mais, quer ir por mais e… e, no final das contas, isso é o que vale. Então, agora o que resta é descansar e desfrutar do que está por vir”Lautaro Martínez, atacante da Argentina
Argentina x Espanha na final da Copa do Mundo
Em busca da quarta taça mais cobiçada do futebol mundial, a Argentina enfrentará a Espanha na decisão da Copa do Mundo. O embate ocorrerá neste domingo (19/7), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos. Agora, disse Lautaro Martínez, é ‘trabalhar’, ‘ter humildade’ e, mais uma vez, ‘sacrificar-se’.
“Nos resta baixar a cabeça, trabalhar, correr, ter humildade e se sacrificar pelo que for preciso fazer no momento. E, bom, estes são os prêmios que a gente sempre espera por tudo o que eu disse antes, por todo o trabalho que fiz desde pequeno. Hoje é só felicidade. É tudo mérito deste grupo que, diante da adversidade, segue, segue, vai e não se cansa. E temos como exemplo o melhor do mundo”, seguiu.
Pela segunda vez seguida, a Argentina está na final: “Vamos enfrentar um adversário de muita qualidade, um rival que não perde há 37 partidas, que tem grandes jogadores. É momento de descansar, de recuperar a maior quantidade de energia possível para preparar a final da melhor maneira. E também é momento de desfrutar, porque o que estamos conquistando é muito difícil. Chegar a uma final depois de três anos e meio sendo os atuais campeões… não é pouca coisa. É desfrutar ao máximo de tudo isso”.
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A notícia Lautaro não contém emoção por gol decisivo e exalta poder da Argentina: Nunca se acomoda foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha