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Espanha x Argentina: onde assistir à final da Copa do Mundo

Espanha e Argentina disputarão a final da Copa do Mundo neste domingo (19/7), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos

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SC
Sofia Cunha
SC
Sofia Cunha
Repórter
15/07/2026 18:33

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Espanha x Argentina: onde assistir à final da Copa do Mundo
Espanha x Argentina: onde assistir à final da Copa do Mundo crédito: No Ataque Internacional
Espanha x Argentina: onde assistir à final da Copa do Mundo
Espanha x Argentina: onde assistir à final da Copa do Mundo (Pedro Porro, lateral-direito da Espanha, e Simeone, meia-atacante da Argentina)

Espanha e Argentina disputarão a final da Copa do Mundo neste domingo (19/7), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos. O No Ataque informa, a seguir, onde assistir à decisão ao vivo.

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Para chegar até a finalíssima, a Espanha passou pela temida França na semifinal (vitória por 2 a 0). A Argentina, por sua vez, despachou a Inglaterra (triunfo por 2 a 1). Enquanto a seleção europeia busca a segunda conquista, a equipe sul-americana sonha com a quarta.

Espanha x Argentina: onde assistir

No Brasil, o duelo entre Espanha e Argentina será transmitido por Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), GeTV e CazéTV (YouTube).

Espanha e Argentina na Copa de 26

A Espanha avançou à segunda fase da Copa como líder do Grupo H, com sete pontos duas vitórias (Arábia Saudita e Uruguai) e um empate (Cabo Verde). No mata-mata, La Roja passou por Áustria (3 a 0), Portugal (1 a 0), Bélgica (2 a 1) e França (2 a 0) sem abrir mão do tradicional modelo de jogo: passe de bola e controle do ritmo.

A Argentina, por sua vez, encerrou a participação no Grupo J com 100% de aproveitamento – triunfos sobre Áustria, Argélia e Jordânia. Os coringas de Lionel Scaloni, liderados por Lionel Messi, despacharam nas rodadas eliminatórias Cabo Verde (3 a 2), Egito (3 a 2), Suíça (3 a 1) e Inglaterra.

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A notícia Espanha x Argentina: onde assistir à final da Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

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