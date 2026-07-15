Espanha x Argentina: onde assistir à final da Copa do Mundo
Espanha e Argentina disputarão a final da Copa do Mundo neste domingo (19/7), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos
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Espanha e Argentina disputarão a final da Copa do Mundo neste domingo (19/7), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos. O No Ataque informa, a seguir, onde assistir à decisão ao vivo.
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Para chegar até a finalíssima, a Espanha passou pela temida França na semifinal (vitória por 2 a 0). A Argentina, por sua vez, despachou a Inglaterra (triunfo por 2 a 1). Enquanto a seleção europeia busca a segunda conquista, a equipe sul-americana sonha com a quarta.
Espanha x Argentina: onde assistir
No Brasil, o duelo entre Espanha e Argentina será transmitido por Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), GeTV e CazéTV (YouTube).
Espanha e Argentina na Copa de 26
A Espanha avançou à segunda fase da Copa como líder do Grupo H, com sete pontos duas vitórias (Arábia Saudita e Uruguai) e um empate (Cabo Verde). No mata-mata, La Roja passou por Áustria (3 a 0), Portugal (1 a 0), Bélgica (2 a 1) e França (2 a 0) sem abrir mão do tradicional modelo de jogo: passe de bola e controle do ritmo.
A Argentina, por sua vez, encerrou a participação no Grupo J com 100% de aproveitamento – triunfos sobre Áustria, Argélia e Jordânia. Os coringas de Lionel Scaloni, liderados por Lionel Messi, despacharam nas rodadas eliminatórias Cabo Verde (3 a 2), Egito (3 a 2), Suíça (3 a 1) e Inglaterra.
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A notícia Espanha x Argentina: onde assistir à final da Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha