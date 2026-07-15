Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Espanha x Argentina: data, horário, local e onde assistir à final da Copa do Mundo

Espanha e Argentina despacharam França e Inglaterra, respectivamente, na semifinal da Copa do Mundo, e vão disputar o título

Publicidade
Carregando...
SC
Sofia Cunha
SC
Sofia Cunha
Repórter
15/07/2026 18:22

compartilhe

SIGA
×
Espanha x Argentina: data, horário, local e onde assistir à final da Copa do Mundo
Espanha x Argentina: data, horário, local e onde assistir à final da Copa do Mundo crédito: No Ataque Internacional
Espanha x Argentina: data, horário, local e onde assistir à final da Copa do Mundo
Espanha x Argentina: data, horário, local e onde assistir à final da Copa do Mundo (Dani Olmo e Messi, camisas 10 de Espanha e Argentina, respectivamente )

Os protagonistas da final da Copa do Mundo estão definidos! Espanha e Argentina brigarão pela taça mais cobiçada do futebol mundial neste domingo (19/7), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Espanha está de volta à decisão da Copa depois de 16 anos (2010), quando conquistou o primeiro e único título da competição. A Argentina, por sua vez, joga a segunda final seguida e busca a quarta taça.

Os brasileiros terão três opções para assistir à finalíssima: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), GeTV e CazéTV (YouTube).

Final da Copa do Mundo de 2026

  • Confronto: Espanha x Argentina
  • Data: 19/7
  • Horário: 16h
  • Local: MetLife Stadium, em East Rutherford, nos EUA

Espanha e Argentina na Copa de 26

A Espanha avançou à segunda fase da Copa como líder do Grupo H, com sete pontos duas vitórias (Arábia Saudita e Uruguai) e um empate (Cabo Verde). No mata-mata, La Roja passou por Áustria (3 a 0), Portugal (1 a 0), Bélgica (2 a 1) e França (2 a 0) sem abrir mão do tradicional modelo de jogo: passe de bola e controle do ritmo.

A Argentina, por sua vez, encerrou a participação no Grupo J com 100% de aproveitamento – triunfos sobre Áustria, Argélia e Jordânia. Os coringas de Lionel Scaloni, liderados por Lionel Messi, despacharam nas rodadas eliminatórias Cabo Verde (3 a 2), Egito (3 a 2), Suíça (3 a 1) e Inglaterra (2 a 1).

Disputa por terceiro lugar

No sábado anterior à decisão (18/7), França e Inglaterra brigarão pelo terceiro lugar. A partida está marcada para as 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos EUA.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Espanha x Argentina: data, horário, local e onde assistir à final da Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

Tópicos relacionados:

horario

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay