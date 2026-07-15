Definida a final da Copa do Mundo de 2026
Argentina virou sobre a Inglaterra em sete minutos, nesta quarta-feira (15/7), e se garantiu na final da Copa do Mundo; Espanha também brigará pelo título
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A final da Copa do Mundo está definida! A Espanha se garantiu na decisão nessa terça-feira (14/7), ao derrotar a temida França por 2 a 0. Posteriormente, nesta quarta-feira (15/7), a Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1 e carimbou o passaporte. O embate pela taça mais cobiçada do Mundial ocorrerá neste domingo (19/7), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos).
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A Espanha não protagonizava uma final de Mundial desde 2010, quando conquistou o primeiro e único título. A Argentina, atual campeã, buscará o quarto troféu.
Espanha x Argentina: onde assistir
O duelo entre Espanha e Argentina será transmitido por Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), GeTV e CazéTV (YouTube).
Espanha e Argentina na Copa de 26
A Espanha avançou à segunda fase da Copa como líder do Grupo H, com sete pontos duas vitórias (Arábia Saudita e Uruguai) e um empate (Cabo Verde). No mata-mata, La Roja passou por Áustria (3 a 0), Portugal (1 a 0), Bélgica (2 a 1) e França (2 a 0) sem abrir mão do tradicional modelo de jogo: passe de bola e controle do ritmo.
A Argentina, por sua vez, encerrou a participação no Grupo J com 100% de aproveitamento – triunfos sobre Áustria, Argélia e Jordânia. Os coringas de Lionel Scaloni, liderados por Lionel Messi, despacharam nas rodadas eliminatórias Cabo Verde (3 a 2), Egito (3 a 2), Suíça (3 a 1) e Inglaterra.
Disputa por terceiro lugar
No sábado anterior à decisão (18/7), França e Inglaterra brigarão pelo terceiro lugar. A partida está marcada para as 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos EUA.
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A notícia Definida a final da Copa do Mundo de 2026 foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha