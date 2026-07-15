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Zidane tem acordo encaminhado para substituir Deschamps na Seleção Francesa

Zidane deve ter contrato sem tempo estipulado para assumir o comando da Seleção Francesa na vaga do ex-companheiro Deschamps

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JC
José Cândido Júnior
JC
José Cândido Júnior
Repórter
15/07/2026 10:13

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Zidane tem acordo encaminhado para substituir Deschamps na Seleção Francesa
Zidane tem acordo encaminhado para substituir Deschamps na Seleção Francesa crédito: No Ataque Internacional
Zidane tem acordo encaminhado para substituir Deschamps na Seleção Francesa
Zidane tem acordo encaminhado para substituir Deschamps na Seleção Francesa (Ex-jogador Zinedine Zidane deve assumir a Seleção Francesa)

A Federação Francesa de Futebol (FFF) tem acerto com Zinedine Zidane para assumir a seleção no lugar de Didier Deschamps.

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Campeão mundial em 2018 e vice em 2022, Deschamps já havia indicado que deixaria a Seleção Francesa depois da Copa de 2026.

Nessa terça-feira (14/7), a França de Deschamps foi eliminada na semifinal com derrota por 2 a 0 para a Espanha.

De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, Zidane e a FFF já possuem um acordo verbal costurado há meses.

O anúncio ainda não foi realizado formalmente por uma questão de ética profissional e absoluto respeito a Deschamps, que ainda comandará a equipe na disputa pelo terceiro lugar do Mundial antes de encerrar o ciclo de 14 anos à frente da Seleção.

Neste sábado (17/7, a França decide o bronze contra o perdedor da seminal entre Argentina e Inglaterra, na provável despedida de Deschamps.

Ainda de acordo com o jornalista especializado no mercado do futebol, o contrato que aguarda a assinatura de ‘Zizou’ conta com uma peculiaridade: um vínculo sem prazo final estipulado.

Como treinador, Zidane só comandou o Real Madrid, conquistando três títulos da Liga dos Campeões em sequência (2015-16, 2016-17 e 2017-18).

Como jogador, Zidane foi companheiro de Deschamps na Juventus e na Seleção Francesa.

Pelos Blues, eles conquistaram a Copa do Mundo de 1998 com vitória por 3 a 0 sobre o Brasil, com direto a dois gols de Zidane na final, no Parque dos Príncipes, em Paris.

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A notícia Zidane tem acordo encaminhado para substituir Deschamps na Seleção Francesa foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior

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