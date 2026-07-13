Na prisão eu era mais feliz do que ganhando milhões, diz Daniel Alves em pregação (Daniel Alves, ex-jogador de futebol)

Outra fala polêmica de Daniel Alves viralizou nas redes sociais. Agora evangelizador, o ex-jogador de futebol afirmou ter sido ‘mais feliz na prisão ganhando 113 euros’ do que em liberdade quando praticava o esporte em alto rendimento. Em março de 2025, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha anulou por falta de provas a sentença que o condenou por agressão sexual.

“Eu ganhava milhões de euros, graças a Deus, embora eu não o visse, e ao futebol. Mas na prisão, ganhando 113 euros, eu era mais feliz do que ganhando milhões. Antes eu jogava futebol e, depois, estava na prisão limpando a casa. Mas eu tinha meu pai comigo. Então eu dizia: o que valem milhões de euros sem pai?” Daniel Alves, ex-jogador

Tal vídeo foi gravado em 14 de junho de 2026. O ex-futebolista foi convidado a discursar em evento chamado Mi Papá es el GOAT” (“Meu pai é o maior de todos os tempos”, em tradução livre), da Igreja Casa de Deus, em Guatemala.

Caso Daniel Alves

Daniel Alves diz ter se convertido ao evangelho na prisão. Ele permaneceu em cárcere privado por 14 meses, entre janeiro de 2023 e março de 2024, acusado de ter estuprado uma jovem no banheiro de uma discoteca em Barcelona, na Espanha, na madrugada de 31 de dezembro de 2022.

Quando preso, o ex-jogador se contradisse três vezes. Primeiro, alegou não conhecer a mulher. Depois, disse que entrou no banheiro com ela, mas que nada havia acontecido. Por fim, admitiu que tentou praticar sexo oral. Diante das acusações, permaneceu na cadeia e teve o contrato com o Pumas, do México, rescindido.

Em abril, depois de a polícia ter colhido amostras de sêmen de Daniel Alves na vagina da mulher, o futebolista confessou penetração, mas garantiu que com consentimento. Em julho, ao considerar que havia provas suficientes, a Justiça o indiciou – o Ministério Público espanhol pedia nove anos de prisão, enquanto a defesa solicitava 12.

Em fevereiro de 2024, Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão, além de indenização de 150 mil euros. No mês seguinte, contudo, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha aceitou recurso por parte do jogador e anulou por falta de provas a sentença. Desde então, o ex-atleta aparece em pregações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Na prisão eu era mais feliz do que ganhando milhões, diz Daniel Alves em pregação foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque