Polêmica? Jogador da França reage a fala de Lamine Yamal antes da semi da Copa (Jules Koundé, lateral-direito da França, em entrevista coletiva)

Lamine Yamal protagonizou debates esportivos ao dizer que a Espanha é a única seleção capaz de encarar a França “com segurança” e “sem medo” na Copa do Mundo. Alguns interpretaram a frase do jovem astro de 19 anos como polêmica. Outros não identificaram problema. O vestiário dos Blues se encaixa no segundo cenário. Jules Koundé, lateral-direito, tratou as aspas com naturalidade.

Na concepção do defensor francês, Lamine Yamal apenas expressou confiança na Seleção Espanhola, algo que rotineiramente faz com a camisa do Barcelona – são companheiros de clube. A frase do atacante não foi mal vista pelos comandados de Didier Deschamps antes do embate pela semifinal do Mundial.

“Não, em nenhum momento sentimos uma falta de respeito. Eu conheço muito bem o Lamine, sei como ele é. Para mim, é uma demonstração de confiança. Ele faz isso sempre também com o Barça, confia muito nas suas qualidades, nas virtudes também do time onde joga. Então, nada, também vejo como uma motivação extra para ele. É isso, nada mais” Jules Koundé, lateral-direito da Seleção Francesa

França e Espanha farão uma espécie de final antecipada. Duas das favoritas ao título da Copa do Mundo brigarão por vaga na decisão nesta terça-feira (14/7), às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos.

O que disse Lamine Yamal?

Lamine Yamal acredita que França e Espanha são as equipes mais qualificadas do torneio. Até então, os Blues sofreram menos e mostraram futebol mais convincente, mas, segundo o atacante, não há espaço para medo, e La Roja é o time capaz de fazer frente aos coringas de Didier Deschamps.

Desde o início, todos esperavam esse jogo, tínhamos vontade. Somos as melhores seleções, na minha opinião. Mas sem nenhum medo. Se alguém pode ir com segurança contra a França somos nós Lamine Yamal, atacante da Seleção Espanhola

A tendência é que os times não abram mão do que fazem de melhor. Yamal espera, portanto, uma França agressiva diante de uma Espanha que tentará controlar a posse. O atacante não vê a hora de entrar em campo: “Vão vir por nós. Sabemos que a França tem jogadores de muita qualidade, mas jogaremos como sabemos e tentaremos manter a bola Eu chego com muita confiança, sei que vai dar certo, que estou preparado para o jogo. Tenho vontade de que chegue o dia, será especial.

Espanha parou a França na Eurocopa

Na última edição da Eurocopa, Espanha e França se encontraram também na semifinal. Melhor para o time de Yamal. Com gols do jovem atacante e de Dani Olmo, La Roja venceu por 2 a 1 Muani descontou para os franceses. Na decisão, novo triunfo por 2 a 1 e mais um título na galeria de troféus.

Tomara que sim (marque de novo contra a França). tenho muita vontade que chegue o dia Confio nessa equipe, vamos dar tudo, finalizou Yamal.

Espanha e França na Copa de 2026

A Espanha avançou à segunda fase da Copa como líder do Grupo H, com sete pontos duas vitórias e um empate. No mata-mata, La Roja passou por Áustria (3 a 0), Portugal (1 a 0) e Bélgica (2 a 1).

A França teve desempenho ainda melhor na etapa classificatória e encerrou o Grupo I na liderança, com nove pontos três triunfos. Posteriormente, despachou Suécia (3 a 0), Paraguai (1 a 0) e Marrocos (2 a 0).

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