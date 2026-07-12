Alisson se pronuncia após eliminação do Brasil e projeta: ‘Seguimos na busca do hexa’ (Alisson, goleiro da Seleção Brasileira)

O sabor amargo da derrota ainda incomoda os brasileiros. Com Alisson, goleiro da Seleção Brasileira, não é diferente. Neste domingo (12/7), uma semana após a eliminação na Copa do Mundo, ele se pronunciou sobre a sonho interrompido. Em suas redes sociais, falou da dor que sentiu, mas também projetou o futuro. Segundo ele, a missão em busca do hexa continua.

“Seguimos em frente na busca do hexa!” Alisson, goleiro da Seleção Brasileira

No desabafo, Alisson falou que escolheu não sucumbir à tristeza. “Meu desejo era estar escrevendo essa legenda após o dia 19 como campeão do mundo! Mas, de alguma maneira, não foi possível alcançar o nosso grande objetivo nessa Copa do Mundo! Logo após a derrota, o sentimento de frustração e tristeza são grandes, seguidos por muitos questionamentos! Mas escolho nao sucumbir aos sentimentos e me colocar de pé prontamente.”

“Nessa vida debaixo do sol, o sabor é agridoce! Por vezes nos alegraremos com o doce sabor de uma conquista, por outras sentiremos o amargo sabor da derrota! E o futebol é um grande exemplo disso! Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá uma perspectiva pra além dessa vida, e nos permite desfrutar de tudo o que recebemos das mãos do Senhor”, escreveu.

Em outro trecho, o goleiro agradeceu pela torcida daqueles que escolheram acreditar. “Vivi intensamente todos os dias dessa copa, com empenho, dedicação, e buscando fazer o melhor sempre!”

“Quero agradecer de coração a cada um que torceu e acreditou em nós. Pude ver nessa copa uma grande mobilização de milhões de brasileiros com o mesmo sentimento e objetivo, e o meu desejo é que esse sentimento continue”, finalizou.

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A notícia Alisson se pronuncia após eliminação do Brasil e projeta: ‘Seguimos na busca do hexa’ foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara