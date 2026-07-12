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Presidente da Fifa revela possibilidade de Copa do Mundo com 64 seleções

Sucesso do Mundial em 2026 com 48 seleções em disputa corrobora nova expansão; entenda

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JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
12/07/2026 12:43

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Presidente da Fifa revela possibilidade de Copa do Mundo com 64 seleções
Presidente da Fifa revela possibilidade de Copa do Mundo com 64 seleções crédito: No Ataque Internacional
Presidente da Fifa revela possibilidade de Copa do Mundo com 64 seleções
Presidente da Fifa revela possibilidade de Copa do Mundo com 64 seleções (Gianni Infantino, presidente da Fifa)

Copa do Mundo com 64 seleções? Após o sucesso do torneio com 48 seleções pela primeira vez em 2026, Gianni Infantino deixou no ar a possibilidade de acrescentar mais 16 seleções na disputa do Mundial.

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Em entrevista ao jornal suíço Bluewin, o presidente da Fifa disse que a mudança será analisada.

“Algumas pessoas já sugerem ampliar o torneio para 64 seleções. Certamente esse assunto será analisado após esta Copa do Mundo e discutido pelos órgãos dirigentes da Fifa.”

Gianni Infantino, presidente da Fifa, sobre aumento do número de seleções na Copa do Mundo

Segundo Infantino, a expansão ocorrida em 2026 abre espaço para uma nova discussão sobre as próximas edições. “Quando você organiza uma Copa do Mundo, organiza para o mundo inteiro. Não apenas para Europa e América do Sul, mas para todos os continentes.”

“Todas as nações sonham em disputar uma Copa do Mundo. A qualidade do futebol continua evoluindo em todas as partes do planeta. Se você nega aos países menores a chance de se classificar, também tira deles um importante incentivo para continuar se desenvolvendo”, disse.

Como surgiu a ideia?

A proposta de amplianção da Copa do Mundo para 64 seleções foi apresentada pela primeira vez pelo dirigente uruguaio Ignacio Alonso. Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, apoiou a ideia e o projeto foi encaminhado à Fifa, em outubro de 2025.

O formato contaria com 16 grupos de quatro seleções cada. Os dois melhores de cada grupo avançariam para a fase 16 avos de final, sem a classificação de melhores terceiros colocados, como acontece hoje.

A mudança, no entanto, conta com resistência de parte da entidade sul-americana, da Concacaf, CAF e da Uefa.

Copa do Mundo de 2030

A próxima Copa do Mundo será disputada em 2030 em três continentes: América do Sul, Europa e África. A edição marcará os 100 anos do primeiro Mundial. As três primeiras partidas do torneio serão disputadas na Argentina, Paraguai e Uruguai. Posteriormente, terá jogos na Espanha e em Portugal, na Europa, e em Marrocos, na África.

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A notícia Presidente da Fifa revela possibilidade de Copa do Mundo com 64 seleções foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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