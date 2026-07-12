Presidente da Fifa revela possibilidade de Copa do Mundo com 64 seleções (Gianni Infantino, presidente da Fifa)

Copa do Mundo com 64 seleções? Após o sucesso do torneio com 48 seleções pela primeira vez em 2026, Gianni Infantino deixou no ar a possibilidade de acrescentar mais 16 seleções na disputa do Mundial.

Em entrevista ao jornal suíço Bluewin, o presidente da Fifa disse que a mudança será analisada.

“Algumas pessoas já sugerem ampliar o torneio para 64 seleções. Certamente esse assunto será analisado após esta Copa do Mundo e discutido pelos órgãos dirigentes da Fifa.” Gianni Infantino, presidente da Fifa, sobre aumento do número de seleções na Copa do Mundo

Segundo Infantino, a expansão ocorrida em 2026 abre espaço para uma nova discussão sobre as próximas edições. “Quando você organiza uma Copa do Mundo, organiza para o mundo inteiro. Não apenas para Europa e América do Sul, mas para todos os continentes.”

“Todas as nações sonham em disputar uma Copa do Mundo. A qualidade do futebol continua evoluindo em todas as partes do planeta. Se você nega aos países menores a chance de se classificar, também tira deles um importante incentivo para continuar se desenvolvendo”, disse.

Como surgiu a ideia?

A proposta de amplianção da Copa do Mundo para 64 seleções foi apresentada pela primeira vez pelo dirigente uruguaio Ignacio Alonso. Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, apoiou a ideia e o projeto foi encaminhado à Fifa, em outubro de 2025.

O formato contaria com 16 grupos de quatro seleções cada. Os dois melhores de cada grupo avançariam para a fase 16 avos de final, sem a classificação de melhores terceiros colocados, como acontece hoje.

A mudança, no entanto, conta com resistência de parte da entidade sul-americana, da Concacaf, CAF e da Uefa.

Copa do Mundo de 2030

A próxima Copa do Mundo será disputada em 2030 em três continentes: América do Sul, Europa e África. A edição marcará os 100 anos do primeiro Mundial. As três primeiras partidas do torneio serão disputadas na Argentina, Paraguai e Uruguai. Posteriormente, terá jogos na Espanha e em Portugal, na Europa, e em Marrocos, na África.

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A notícia Presidente da Fifa revela possibilidade de Copa do Mundo com 64 seleções foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara