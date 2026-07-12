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Suposta bola na câmera e gol anulado: Haaland fala sobre arbitragem de Inglaterra x Noruega

Derrota por 2 a 1 para a Inglaterra eliminou a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo; entenda lances polêmicos

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JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
12/07/2026 10:55

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Suposta bola na câmera e gol anulado: Haaland fala sobre arbitragem de Inglaterra x Noruega
Suposta bola na câmera e gol anulado: Haaland fala sobre arbitragem de Inglaterra x Noruega crédito: No Ataque Internacional
Suposta bola na câmera e gol anulado: Haaland fala sobre arbitragem de Inglaterra x Noruega
Suposta bola na câmera e gol anulado: Haaland fala sobre arbitragem de Inglaterra x Noruega (Erling Haaland, atacante da Seleção da Noruega)

Miami – Erling Haaland falou sobre a arbitragem da derrota da Noruega para a Inglaterra, nesse sábado (11/7), pelas quartas de final da Copa do Mundo. A seleção norueguesa reclamou de uma suposta bola na câmera e teve um gol anulado no segundo tempo. A partida terminou com a eliminação dos “Vikings” após os ingleses fazerem 2 a 1.

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“Preciso te perguntar sobre duas situações na partida. Primeiro, uma reposição de Ørjan Nyland que o banco da Noruega também achou que atingiu o cabo da câmera drone, ou da câmera aérea sobre o campo. E segundo, quando Elliott Anderson vai ao chão em uma disputa com você ali. Pode nos contar um pouco como foi para você ver o lance ser anulado depois que o árbitro principal o revisou no VAR?”, questionou o repórter na zona mista em que o No Ataque esteve presente no Hard Rock Stadium.

“Está confirmado que atingiu a câmera ou o quê?”, retrucou Haaland. “Não, a Fifa publicou uma declaração afirmando que não atingiu. E que não houve nenhuma alteração na trajetória da bola naquele lançamento”, disse o repórter, citando a postagem feita pela entidade nas redes sociais um pouco depois da polêmica da bola ter batido ou não na câmera.

“Então é impossível para mim também. Na outra situação, eu acho que, se aquilo for falta, então eu deveria ganhar falta em quase todas as disputas. Em absolutamente todos os jogos, porque eu sou empurrado e puxado o tempo todo. E eu acho que foi um toque muito leve.”

Polêmicas em Inglaterra x Noruega

No primeiro tempo, durante a reposição de Ørjan Nyland, o banco da Noruega reclamou que a bola bateu nos cabos das câmeras em campo antes de entrar em jogo. Na sequência, a Inglaterra fez o gol de empate.

Segundo a Fifa, “o sensor na Connected Ball não mostrou nenhum pico no ‘batimento cardíaco da bola’ quando ela estava no ar, e portanto nenhuma evidência de que a bola tocou no fio aéreo e alterou o movimento da bola”.

Já na etapa complementar, Haaland cabeceou, e o goleiro espalmou para fora. Na derradeira tentativa, Heggem aproveitou rebote após grande defesa do arqueiro com o rosto e balançou a rede, mas o gol foi anulado após revisão no VAR porque Haaland empurrou Elliot Anderson antes do escanteio ser cobrado.

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A notícia Suposta bola na câmera e gol anulado: Haaland fala sobre arbitragem de Inglaterra x Noruega foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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