Morte de Jayden Adams: jogo entre Noruega e Inglaterra tem homenagem a atleta da África do Sul (Telão do Estádio de Miami exibiu foto de Jayden Adams)

Foi respeitado um minuto de silêncio em memória do jogador sul-africano Jayden Adams antes de a bola rolar para Noruega x Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo. As seleções se enfrentam no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens (EUA).

O telão da arena exibiu uma foto em preto e branco de Adams, que morreu neste sábado (11/7), aos 25 anos. O corpo do jogador foi localizado em uma casa na região central da Cidade do Cabo, na África do Sul. Os familiares não divulgaram a causa do óbito.

É provável que a homenagem seja repetida no último duelo das quartas de final da Copa. Argentina e Suíça entram em campo também neste sábado (11/7), às 22h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City (EUA).

Morte choca o mundo do futebol

Meio-campista do Mamelodi Sundowns, Jayden Adams disputou a Copa do Mundo de 2026 pela África do Sul. Ele foi titular contra México (derrota por 2 a 0) e Tchéquia (empate por 1 a 1), além de entrar no decorrer da vitória sobre a Coreia do Sul (1 a 0). Nos 16 avos de final, não saiu do banco de reservas no revés por 1 a 0 para o Canadá, em 28 de junho.

A morte chocou os bastidores do futebol pela imprevisibilidade. Adams estava em recesso após a Copa e tinha viagem programada junto ao elenco do Mamelodi Sundowns, que fará pré-temporada na Europa.

Jayden Adams jogou três partidas da Copa de 2026 pela África do Sul (foto: CARL DE SOUZA / AFP)

Drama pessoal

O jovem já vinha de um período emocionalmente delicado. Durante o Mundial, ele enfrentou um drama pessoal com o falecimento de sua avó, Marianna Adams, de 72 anos, na véspera do duelo com a Tchéquia. Na ocasião, o jogador fez questão de entrar em campo para homenageá-la, sendo substituído no intervalo.

Aqueelah Chloe Adendorf, esposa de Jayden Adams, publicou uma emocionante mensagem de despedida no Instagram. O casal tem uma filha de 5 anos, Allaia-Jayda.

“Não há palavras para descrever a dor que estou sentindo. Descanse em paz, meu amor. Obrigado por cada lembrança, cada risada, cada abraço e cada momento que compartilhamos. Você não foi apenas o amor da minha vida, mas também meu maior apoiador e meu melhor amigo. Uma parte do meu coração foi embora com você, e eu levarei o seu amor comigo para sempre. Até nos encontrarmos novamente, sentirei sua falta todos os dias. Descanse em paz, meu anjo. Eu te amo, hoje e para sempre”. Aqueelah Chloe, esposa de Jayden Adams

Carreira do jogador

Em sete anos de carreira, Jayden Adams defendeu Stellenbosch FC (142 jogos e 9 gols) e Mamelodi Sundowns (66 jogos e 6 gols). Pela Seleção da África do Sul, disputou 15 partidas e fez dois gols.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Morte de Jayden Adams: jogo entre Noruega e Inglaterra tem homenagem a atleta da África do Sul foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda