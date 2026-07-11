Quem foi Jayden Adams, jogador da África do Sul na Copa que abalou o mundo do futebol com morte precoce (Jayden Adams jogou três partidas da Copa de 2026 pela África do Sul)

O mundo do futebol foi abalado neste sábado (11) pela morte do jogador Jayden Adams. O meio-campista de 25 anos, que há poucas semanas realizava o maior sonho de sua carreira ao defender a seleção da África do Sul na Copa do Mundo de 2026, teve a sua trajetória interrompida de forma abrupta.

A confirmação do falecimento partiu de seus familiares, do Sindicato de Jogadores de Futebol da África do Sul (SAFPU) e de seu mentor de longa data, Brendine Johnson. A notícia gerou uma onda imediata de choque e consternação entre torcedores, clubes e entidades do esporte global.

Ascensão meteórica e brilho na Copa 2026

Nascido na Cidade do Cabo, Jayden Adams era apontado como um dos talentos mais brilhantes e promissores de sua geração no futebol africano. Conhecido por sua excelente visão de jogo, dinamismo e liderança no meio-campo, ele iniciou sua trajetória profissional no Stellenbosch FC, onde se destacou rapidamente antes de ser contratado pelo Mamelodi Sundowns.

Pelo Sundowns, Adams viveu o auge de sua carreira em clubes. Ele conquistou títulos nacionais e se sagrou campeão da Liga dos Campeões da CAF, além de disputar o Mundial de Clubes.

Pela seleção nacional, os Bafana Bafana, o meio-campista acumulou 15 jogos oficiais e dois gols. Seu ápice com a camisa do país aconteceu na Copa do Mundo de 2026.

Adams foi peça importante na campanha sul-africana em solo norte-americano: foi titular na estreia contra o México e no duelo contra a República Tcheca, além de participar da vitória sobre a Coreia do Sul na fase de grupos. Sua última partida foi no banco de reservas, na eliminação da África do Sul diante do Canadá, pelos 16 avos de final, no dia 28 de junho.

O que se sabe sobre a morte de Jayden Adams

Até o momento, as circunstâncias e a causa exata do falecimento não foram divulgadas. A família e os representantes do atleta emitiram um apelo público por privacidade e respeito neste momento de profunda dor.

A morte chocou os bastidores do futebol pela total imprevisibilidade. Adams estava em recesso após o desgaste da Copa do Mundo e tinha viagem programada para este sábado (11) junto ao elenco do Mamelodi Sundowns, que embarcaria rumo à Europa para iniciar a pré-temporada.

O jovem já vinha de um período emocionalmente delicado. Durante o Mundial, ele enfrentou um drama pessoal com o falecimento de sua avó, Marianna Adams, de 72 anos, apenas um dia antes do confronto contra os tchecos. Na ocasião, o jogador fez questão de entrar em campo para homenageá-la, sendo substituído no intervalo.

Mundo do futebol presta homenagens

Telão do Estádio de Miami exibiu foto de Jayden Adams (foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A comunidade esportiva internacional reagiu com profunda tristeza. O Sindicato de Jogadores da África do Sul (SAFPU) emitiu uma nota oficial lamentando a perda:

“Estamos devastados. Jayden representou recentemente a África do Sul na Copa do Mundo da Fifa, carregando as esperanças da nação com orgulho, coragem e distinção. O futebol sul-africano perde um jogador talentoso e um orgulhoso servo do esporte.”

A Fifa também utilizou suas plataformas oficiais para prestar condolências à Federação Sul-Africana e aos familiares, relembrando a participação ativa do jovem nos gramados do Mundial de 2026.

Autoridades políticas de sua província natal, Western Cape, e os clubes por onde passou publicaram notas de pesar, destacando que Adams não era apenas um atleta de elite, mas um espelho de dedicação e um modelo a ser seguido por jovens que sonham em vencer através do esporte. Já os companheiros de seleção e atletas de diversas nacionalidades inundaram as redes sociais com mensagens de luto, reverenciando a memória do camisa 23.

Antes de a bola rolar para Noruega x Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo, foi respeitado um minuto de silêncio no Estádio de Miami, nos Estados Unidos. O telão da arena exibiu uma foto em preto e branco de Jayden Adams. É provável que a homenagem seja repetida no duelo entre Argentina e Suíça, às 22h (de Brasília), em Kansas City.

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