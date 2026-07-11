Técnico da Argentina reage a acusações: ‘Tem gente que não quer que ganhemos’ (Lionel Scaloni, técnico da Argentina na Copa do Mundo)

Lionel Scaloni reagiu às acusações de favorecimento à Argentina na Copa do Mundo de 2026. Antes da partida decisiva contra a Suíça, neste sábado (11/7), pelas quartas de final do torneio, o técnico falou sobre o assunto em coletiva de imprensa.

A classificação suada dos argentinos contra o Egito nas oitavas de final ficou marcada por polêmicas. Houveram representações oficiais à Fifa pedindo o afastamento de equipes de arbitragem e teorias da conspiração que inundaram as redes sociais sobre um suposto plano para facilitar a conquista do segundo título de Lionel Messi.

Scaloni declarou que com a existência do VAR, esse favorecimento é “difícil”. Além disso, pontuou que houveram explicações antes do início do torneio sobre as interprertações. Também apontou a internet como um campo onde as narrativas são aumentadas e potencializadas.

“Com o VAR, é muito difícil que te favoreçam. Não há uma dupla interpretação com o VAR. Além disso, nos deixaram claríssimo. Fizemos aquele curso que nos dão (sobre a arbitragem) antes de começar a Copa, nos mostraram todas as imagens: ‘Isso vai ser assim, vai ser assim e vai ser assim’. Está sendo cumprido rigorosamente. Se pisaram no pé de Lisandro Martínez – pouco, muito ou super levemente -, falta. Se não houve troca de posse… não há outra leitura.”

“As redes sociais, hoje, amplificam tudo e aí começa o debate. Mas não há nenhum favorecimento. Ao contrário, é muito difícil hoje favorecer alguém. Muito difícil. Não sei anos atrás, não tenho ideia. Mas hoje é muito difícil”, disse.

Motivação a mais?

Ainda, segundo ele, essas especulações servem como fator motivador para o grupo de jogadores. “Em 1986, também diziam que nos favoreciam. Não vem de agora. Havia críticas… Desde que me lembro, a Argentina é sempre uma das que animam a Copa. De alguma maneira, usamos isso para mostrar aos jogadores que tem gente que não quer que a Argentina ganhe.”

“É normal, porque tem gente que não quer que outra seleção ganhe. Mas acho que muito mais gente não quer que ganhemos, talvez porque tenhamos ganhado a última. Levamos isso em conta, isso chega aos jogadores, utilizamos como uma espécie de rebelião, para que se rebelem e joguem ainda melhor”, disse. Lionel Scaloni sobre acusações de favorecimento à Argentina na Copa do Mundo

Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo

A Argentina enfrenta a Suíça, neste sábado (11/7), às 22h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos. A partida vale uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

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