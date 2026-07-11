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Meia que disputou a Copa do Mundo 2026 morre aos 25 anos

Jovem esteve em campo em três partidas nesta Copa do Mundo; atleta perdeu a avó durante o Mundial

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JM
Jessica Mayara
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Jessica Mayara
Repórter
11/07/2026 12:01

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Meia que disputou a Copa do Mundo 2026 morre aos 25 anos
Meia que disputou a Copa do Mundo 2026 morre aos 25 anos crédito: No Ataque Internacional
Meia que disputou a Copa do Mundo 2026 morre aos 25 anos
Meia que disputou a Copa do Mundo 2026 morre aos 25 anos (Jayden Adams defendeu a África do Sul na Copa do Mundo de 2026)

Jayden Adams, meia do Mamelodi Sundowns e da África do Sul, morreu neste sábado (11/7). O jovem de 25 anos defendeu seu país na Copa do Mundo de 2026. A causa da morte ainda não foi revelada.

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Em nota, o sindicato dos jogadores de futebol da África do Sul lamentou a morte do atleta. “A morte cruelmente roubou um dos nossos. Ela roubou da nossa nação um futebolista notável, mas nunca levará embora o legado que Jayden Adams deixa para trás.”

“Nós sempre nos lembraremos de sua humildade, de seu talento extraordinário e do orgulho com que ele representou a África do Sul. Descanse em paz eterna, Jayden. Você nunca será esquecido.”

Gayton McKenzie, ministro do esporte, artes e cultura da África do Sul compaixão do público. “O futebol sul-africano perdeu um de seus jovens talentos mais brilhantes, e nossa nação lamenta ao lado de sua família, seus companheiros de equipe e os milhões de torcedores que o viram crescer de um promissor prospecto da academia para um internacional completo dos Bafana Bafana.”

“A causa da morte de Jayden ainda não foi confirmada, e desejo apelar aos membros da mídia e ao público para que exerçam contenção e compaixão, e que evitem especulações, enquanto sua família e os Mamelodi Sundowns recebem o espaço e a privacidade de que precisam neste momento incrivelmente difícil”, disse.

Revelado pelo Stellensbosch, Jayden Adams foi contratado pelo Mamelodi Sundowns no início do ano passado. Com a equipe, fez parte do time que conquistou a Liga dos Campeões Africana na temporada 2025/26.

Com a seleção da África do Sul, esteve em campo em 13 jogos e marcou dois gols.

Jayden Adams na Copa do Mundo de 2026

Jayden Adams defendeu a África do Sul na Copa do Mundo. Ele jogou os três jogos da fase de grupos e fez parte da história ao levar a seleção para a fase final do torneio pela primeira vez.

Na eliminação para o Canadá na fase 16 avos de final ficou no banco de reservas.

O jovem de 25 anos perdeu a avó durante o Mundial.

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A notícia Meia que disputou a Copa do Mundo 2026 morre aos 25 anos foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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