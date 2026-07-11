Meia que disputou a Copa do Mundo 2026 morre aos 25 anos (Jayden Adams defendeu a África do Sul na Copa do Mundo de 2026)

Jayden Adams, meia do Mamelodi Sundowns e da África do Sul, morreu neste sábado (11/7). O jovem de 25 anos defendeu seu país na Copa do Mundo de 2026. A causa da morte ainda não foi revelada.

Em nota, o sindicato dos jogadores de futebol da África do Sul lamentou a morte do atleta. “A morte cruelmente roubou um dos nossos. Ela roubou da nossa nação um futebolista notável, mas nunca levará embora o legado que Jayden Adams deixa para trás.”

“Nós sempre nos lembraremos de sua humildade, de seu talento extraordinário e do orgulho com que ele representou a África do Sul. Descanse em paz eterna, Jayden. Você nunca será esquecido.”

Death has cruelly stolen one of our own.



It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa. pic.twitter.com/zl6uNXrbaV — South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026

Gayton McKenzie, ministro do esporte, artes e cultura da África do Sul compaixão do público. “O futebol sul-africano perdeu um de seus jovens talentos mais brilhantes, e nossa nação lamenta ao lado de sua família, seus companheiros de equipe e os milhões de torcedores que o viram crescer de um promissor prospecto da academia para um internacional completo dos Bafana Bafana.”

“A causa da morte de Jayden ainda não foi confirmada, e desejo apelar aos membros da mídia e ao público para que exerçam contenção e compaixão, e que evitem especulações, enquanto sua família e os Mamelodi Sundowns recebem o espaço e a privacidade de que precisam neste momento incrivelmente difícil”, disse.

Revelado pelo Stellensbosch, Jayden Adams foi contratado pelo Mamelodi Sundowns no início do ano passado. Com a equipe, fez parte do time que conquistou a Liga dos Campeões Africana na temporada 2025/26.

Com a seleção da África do Sul, esteve em campo em 13 jogos e marcou dois gols.

Jayden Adams na Copa do Mundo de 2026

Jayden Adams defendeu a África do Sul na Copa do Mundo. Ele jogou os três jogos da fase de grupos e fez parte da história ao levar a seleção para a fase final do torneio pela primeira vez.

Na eliminação para o Canadá na fase 16 avos de final ficou no banco de reservas.

O jovem de 25 anos perdeu a avó durante o Mundial.

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A notícia Meia que disputou a Copa do Mundo 2026 morre aos 25 anos foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara