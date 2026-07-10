Courtois explica substituição em derrota da Bélgica: Treinador queria alguém 100% (Courtois alegou dores na coxa esquerda e foi substituído na derrota da Bélgica por 2 a 1 para a Espanha, pelas quartas da Copa)

Movimento crucial? Aos 25 minutos do segundo tempo, sobrou nervosismo por parte dos torcedores da Bélgica nas arquibancadas do SoFi Stadium, em Inglewood, nos EUA, quando o técnico Rudi Garcia sacou o goleiro Courtois por Lammens. Pouco tempo depois, aos 42, o substituto falhou no lance que culminou na vitória da Espanha por 2 a 1, nesta sexta-feira (10/7), pelas quartas de final da Copa do Mundo.

Courtois pediu atendimento médico, e as imagens ‘deduraram’ um incômodo na coxa esquerda. Quando o assistente ergueu a placa da substituição, entendeu-se que o arqueiro havia solicitado a alteração. Contudo, depois da partida, o atleta confirmou a dor e explicou que se tratou de uma decisão do treinador.

“Foi um chute longo no início do segundo tempo, senti algo no meu músculo. Fiz algumas defesas, me senti bem, pensei estar bem para continuar, então dei outro chute longo e senti de novo. É algo muscular e é preciso ter cuidado. Obviamente, queria continuar, mas o treinador queria alguém 100%. Tudo bem, é decisão dele. Eu queria jogar mais cinco ou 10 minutos, talvez… Eu não sentia incômodo para fazer as defesas, apenas em chutes longos” Courtois, goleiro da Bélgica

O arqueiro reforçou que não se sentiu mal com a alteração, elogiou o companheiro de equipe e prestou apoio após a eliminação pelo equívoco na jogada do gol da derrota: “Foi a decisão do treinador, isso não é um problema. E Senne (Lammens), eu dei um forte abraço nele. Muito mais eu não podia fazer no momento. Para goleiros, este é um sentimento de mer**. Ele é um ótimo goleiro, só vai se fortalecer”.

Lammens falhou no segundo gol da Espanha. Na ocasião, o zagueiro Cubarsí finalizou de fora da área, e o goleiro deu rebote nos pés do volante Merino, autor do tento.

No entanto, enquanto Courtois protegia a meta belga, lance parecido culminou resultou na primeira celebração da Espanha. O titular da equipe mostrou tempo de reação em chute próximo do meia Dani Olmo e espalmou para a diagonal, mas lá estava o volante Fabián Ruiz, aos 29 minutos do primeiro tempo. De Ketelaere, aos 39 da mesma parcial, descontou para a Bélgica.

Bélgica cai, Espanha avança

O resultado custou a eliminação da Bélgica. A Espanha, por sua vez, segue viva na Copa do Mundo e fará na semifinal a partida mais desafiadora até então. Os comandados de Luis de la Fuente vão encarar a França. O encontro entre duas das favoritas ao título do Mundial está marcado para esta terça-feira (14/7), às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, nos EUA.

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