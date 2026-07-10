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Volante salva Espanha na Copa duas vezes seguidas: Nem nos meus melhores sonhos

Merino marcou os gols das vitórias da Espanha por 2 a 1 sobre Portugal, pelas oitavas, e Bélgica, pelas quartas

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SC
Sofia Cunha
SC
Sofia Cunha
Repórter
10/07/2026 19:45

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Volante salva Espanha na Copa duas vezes seguidas: Nem nos meus melhores sonhos
Volante salva Espanha na Copa duas vezes seguidas: Nem nos meus melhores sonhos crédito: No Ataque Internacional
Volante salva Espanha na Copa duas vezes seguidas: Nem nos meus melhores sonhos
Volante salva Espanha na Copa duas vezes seguidas: Nem nos meus melhores sonhos (Merino, volante da Espanha)

No time de Luis de la Fuente, se Lamine Yamal, Álex Baena e Mikel Oyarzabal não colocam a bola na rede, abrem espaço para outros atletas, e meio-campistas surgem como elemento surpresa. Por duas vezes consecutivas, a Espanha tirou do banco uma arma secreta e fatal: Mikel Merino.

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Nesta sexta-feira (10/7), o volante de 30 anos entrou em campo diante da Bélgica aos 40 minutos do segundo tempo e marcou, aos 42, o tento da vitória por 2 a 1, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Parece déjà-vu. Merino já havia proporcionado o mesmo efeito à Espanha no triunfo por 1 a 0 sobre Portugal, pelas oitavas. Naquela partida, recebeu oportunidade aos 39 minutos do segundo tempo e balançou a rede aos 45.

Ao mesmo tempo em que admite não ter imaginado se tornar esse homem para a Espanha, Merino dá méritos ao trabalho árduo do dia a dia.

“A verdade é que, por um lado, nem nos meus melhores sonhos imaginaria outro gol no minuto noventa, mas, por outro, diria que sim, porque confio em desempenhar bem no campo… Foi muito semelhante ao outro dia, sair, tentar fazer o melhor possível, entrar nas áreas que poderiam causar danos ao adversário, que estava muito organizado. Tentar estar atento a qualquer bola”

Mikel Merino, volante da Espanha

E qual o papo com o técnico Luis de la Fuente? Poucas palavras, mas impactantes, contou Merino: “Ele falou pouco, disse que eu seria o número 10 e, ao terminar o jogo, que sou incrível. Foram as duas coisas que ele me falou”.

Trajetória da Espanha na Copa

A Espanha avançou à segunda fase da Copa como líder do Grupo H, com sete pontos duas vitórias e um empate. No mata-mata, La Roja passou por Áustria (3 a 0), Portugal (1 a 0) e Bélgica (2 a 1).

O próximo compromisso da Espanha tende a ser o mais desafiador da Copa do Mundo. Na semifinal, os comandados de Luis de la Fuente vão encarar a França, uma verdadeira prova de fogo. O encontro entre duas das favoritas ao título do Mundial está marcado para esta terça-feira (14/7), às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, nos EUA.

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A notícia Volante salva Espanha na Copa duas vezes seguidas: Nem nos meus melhores sonhos foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

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