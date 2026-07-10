Lamine Yamal não esconde ansiedade por Espanha x França na Copa: Sem nenhum medo (Lamine Yamal, atacante da Espanha)

As semifinais da Copa do Mundo colocarão frente a frente duas das principais candidatas ao título: Espanha e França se enfrentarão nesta terça-feira (14/7), às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, nos EUA. Pelo status das equipes, a expectativa é a de jogo grande. Nem o jovem astro Lamine Yamal, de 18 anos, esconde a ansiedade.

Antes do Mundial, os debates esportivos colocavam no topo da lista de favoritos Espanha e França. Duas seleções recheadas de astros e que poderiam facilmente chegar à decisão. Quis o chaveamento, contudo, que o duelo tão aguardado fosse antecipado para a semifinal.

Escape da Espanha, Yamal acredita se tratar das duas melhores seleções da Copa do Mundo. Até então, a França sofreu menos e mostrou futebol mais convincente, mas, segundo o atacante, não há espaço para medo, e La Roja é a equipe capaz de fazer frente aos coringas de Didier Deschamps.

“Desde o início, todos esperavam esse jogo, tínhamos vontade. Somos as melhores seleções, na minha opinião. Mas sem nenhum medo. Se alguém pode ir com segurança contra a França somos nós” Lamine Yamal, atacante da Espanha

A tendência é que os times não abram mão do que fazem de melhor. Yamal espera, portanto, uma França agressiva diante de uma Espanha que tentará controlar a posse, como faz em todos os embates. O atacante não vê a hora de poder entrar em campo.

“Vão vir por nós. Sabemos que a França tem jogadores de muita qualidade, mas jogaremos como sabemos e tentaremos manter a posse da bola… Sim, eu chego com muita confiança, sei que vai dar certo, que estou preparado para o jogo. Tenho vontade de que chegue o dia, será especial”, continuou.

Espanha parou a França na Eurocopa

Na última edição da Eurocopa, Espanha e França se encontraram também na semifinal. Melhor para o time de Yamal. Com gols do jovem atacante e de Dani Olmo, La Roja venceu por 2 a 1 – Muani descontou para os franceses. Na decisão, novo triunfo por 2 a 1 e mais um título na galeria de troféus.

“Tomara que sim (marque de novo contra a França). tenho muita vontade que chegue o dia… Confio nessa equipe, vamos dar tudo”, finalizou Yamal.

Espanha e França na Copa de 2026

A Espanha avançou à segunda fase da Copa como líder do Grupo H, com sete pontos duas vitórias e um empate. No mata-mata, La Roja passou por Áustria (3 a 0), Portugal (1 a 0) e Bélgica (2 a 1).

A França teve desempenho ainda melhor na etapa classificatória e encerrou o Grupo I na liderança, com nove pontos três triunfos. Posteriormente, despachou Suécia (3 a 0), Paraguai (1 a 0) e Marrocos (2 a 0).

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