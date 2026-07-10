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Espanha na semifinal da Copa do Mundo: rival, data, horário e onde assistir

Fabián Ruiz e Merino marcaram, e a Espanha derrotou a Bélgica por 2 a 1, nesta sexta-feira (10/7), no Sofi Stadium, pelas quartas de final da Copa do Mundo

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SC
Sofia Cunha
SC
Sofia Cunha
Repórter
10/07/2026 18:23

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Espanha na semifinal da Copa do Mundo: rival, data, horário e onde assistir
Espanha na semifinal da Copa do Mundo: rival, data, horário e onde assistir crédito: No Ataque Internacional
Espanha na semifinal da Copa do Mundo: rival, data, horário e onde assistir
Espanha na semifinal da Copa do Mundo: rival, data, horário e onde assistir (Merino marcou o segundo gol da Espanha na vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica, pelas quartas de final da Copa)

A Espanha está classificada à semifinal da Copa do Mundo! La Roja conquistou a vaga nesta sexta-feira (10/7), de forma paciente e com brilho de volantes, ao derrotar a Bélgica por 2 a 1, no SoFi Stadium, em Inglewood, nos EUA.

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Os comandados de Luis de la Fuente dominaram as ações do jogo, incluindo a posse de bola – DNA da equipe. A principal dificuldade era conseguir a infiltração em um sistema defensivo bem posicionado. Aos 29 minutos, enfim, o volume de jogo surtiu efeito, e o volante Fabián Ruiz aproveitou rebote na grande área. Havia a impressão de que a Espanha não teria dificuldades para ampliar a vantagem, mas se surpreendeu quando a Bélgica conseguiu escapar e marcar o gol de empate aos 39 minutos.

No segundo tempo, mesma estratégia de ambas as equipes. A Bélgica deu a entender que aproveitaria melhor os contra-ataques, mas apenas nos minutos iniciais. O fôlego do time chegou ao fim depois de tanto correr atrás da bola, e a Espanha seguiu ocupando o campo de ataque. Aos 42 minutos, em lance parecido com o anterior, o volante Merino sacramentou a vitória.

Próxima missão da Espanha

O próximo compromisso da Espanha tende a ser o mais desafiador da Copa do Mundo até então. Na semifinal, os comandados de Luis de la Fuente vão encarar a França, uma verdadeira prova de fogo. O encontro entre duas das favoritas ao título do Mundial está marcado para esta terça-feira (14/7), às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, nos EUA. O duelo será transmitido pela CazéTV, no YouTube.

Espanha e França na Copa

A Espanha avançou à segunda fase da Copa como líder do Grupo H, com sete pontos – duas vitórias e um empate. No mata-mata, La Roja passou por Áustria (3 a 0), Portugal (1 a 0) e Bélgica (2 a 1).

A França teve desempenho ainda melhor na etapa classificatória e encerrou o Grupo I na liderança, com nove pontos – três triunfos. Posteriormente, despachou Suécia (3 a 0), Paraguai (1 a 0) e Marrocos (2 a 0).

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A notícia Espanha na semifinal da Copa do Mundo: rival, data, horário e onde assistir foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

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