Astro da Inglaterra na Copa não contém reação ao citarem Balogun; vídeo
Atacante da Inglaterra, Saka lamentou a suspensão de dois jogos do zagueiro Quansah e não conteve a reação quando o 'caso Balogun' foi mencionado
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A atitude da Federação Internacional de Futebol (Fifa) de suspender um cartão vermelho do atacante Balogun, dos Estados Unidos, depois de o presidente Donald Trump admitir ligação a Gianni Infantino, comandante da entidade, não será esquecida tão cedo por outros jogadores que disputam a Copa do Mundo. O atacante Bukayo Saka, por exemplo, não conteve a reação.
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O astro da Inglaterra soltou uma risada irônica ao ser questionado sobre a conduta da Fifa considerando também a expulsão do zagueiro Jarell Quansah. Balogun pôde defender os EUA nas oitavas de final (derrota por 4 a 1 para a Bélgica) depois de o vermelho ter sido retirado, enquanto o defensor inglês terá de cumprir duas partidas de suspensão.
“(Risos) Eu realmente não sei o que dizer. É Não tenho comentários sobre isso, foi uma decisão da Fifa. É Essa decisão para nós, focando em nós mesmos, é frustrante, mas, como eu disse, temos que nos adaptar, lidar com isso e escolher um time que esteja pronto para o próximo jogo”Saka, atacante da Inglaterra
Quansah recebeu o vermelho na vitória por 3 a 2 sobre o México, pelas oitavas da Copa do Mundo, e não enfrentaria a Noruega neste sábado (11/7, às 18h). Contudo, a Fifa puniu o zagueiro com duas partidas, ou seja, ele só volta a participar do torneio caso a Inglaterra chegue à decisão.
A decisão, inclusive, pegou Saka de surpresa. O atacante soube por meio de um repórter durante entrevista coletiva no treinamento: “Eu acabei de descobrir, para ser sincero. Muito frustrante, com certeza, mas é o que temos para agora. Temos que lidar com isso, nos adaptar e estar prontos para o jogo”.
Na mesma ocasião, o lateral-esquerdo Nico O’Reilly lamentou a decisão e contou que Quansah se conformou com a decisão da Fifa: “Triste por ele. Lamentável. Eu mesmo fiquei arrasado por ele, é um grande amigo meu. Ele não está feliz com isso, mas acho que a decisão já foi tomada agora. Precisamos seguir em frente com isso. Ele já aceitou a situação e nós temos que focar no jogo”.
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Caminho da Inglaterra na Copa
A Inglaterra encerrou a etapa classificatória como líder do Grupo L, com sete pontos – duas vitórias e um empate. Na segunda rodada, despachou a República Democrática do Congo ao fazer 2 a 1. Nas oitavas, triunfou diante do México por 3 a 2. A rival das quartas de final é a Noruega – as equipes se enfrentam neste sábado (11/7), ás 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos EUA.
Se avançar, a Inglaterra enfrentará na semifinal Argentina ou Suíça (duelam no mesmo dia, às 22h). Do outro lado da chave, os possíveis finalistas são França, Marrocos (se enfrentam nesta quinta-feira, às 17h), Espanha e Bélgica (medem forças nesta sexta-feira, às 16h).
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A notícia Astro da Inglaterra na Copa não contém reação ao citarem Balogun; vídeo foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha