Paraguaio dispensado pelo Atlético fecha com clube chileno (Diego Acosta, atacante paraguaio)

O Deportes Concepción tem um acordo verbal para a contratação do atacante paraguaio Diego Acosta.

O jogador de 23 anos chega para ser a esperança de gols do time chileno, que busca fugir da zona de rebaixamento. A informação foi divulgada pelo jornalista César Luis Merlo.

O atacante deu os primeiros passos nas categorias de base do Libertad, do Paraguai. Em abril de 2021, chegou ao Atlético para reforçar a equipe Sub-20, mas sua passagem pelo clube mineiro foi breve. Ao todo, o jogador fez 24 jogos e marcou cinco gols.

Acosta chegou ao Atlético sem custos para os cofres do clube.

Carreira

Em 2022, ele se transferiu para o futebol russo, onde defendeu as camisas do KamAZ e do Orenburg. Um ano depois, retornou ao Paraguai para jogar no Sportivo Luqueño e, para a temporada de 2025, foi para o 2 de Mayo.

Na primeira parte da liga paraguaia, ele disputou 19 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência.

Acosta também integrou a seleção sub-17 do Chile no Campeonato Sul-Americano de 2019 e disputou três partidas no Mundial da categoria.

O momento do Deportes Concepción

Ex-Galo, o atacante chega a um clube que disputa a primeira divisão após um grande período fora. O retorno em 2026, contudo, não tem sido fácil, e o time segue lutando pela permanência.

Até o momento, são 14 pontos em 15 rodadas. Conhecida como “León de Collao”, a equipe terminou a primeira parte do campeonato na 14.ª posição, uma posição acima da zona de descenso. São quatro vitórias, dois empates e nove derrotas.

No Campeonato Chileno, caem para a Segunda Divisão (Primera B) duas equipes.

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