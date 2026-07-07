Os pênaltis de Suíça x Colômbia nas oitavas de final da Copa do Mundo (Jogo entre Suíça e Colômbia foi para os pênaltis)

Senhoras e senhores, mais uma disputa de pênaltis na Copa do Mundo! Dessa vez, entre Suíça e Colômbia, pelas oitavas de final da competição, nesta terça-feira (7/7). Sul-americanos e europeus ficaram no empate por 0 a 0 no tempo regulamentar e decidirão vaga nas quartas por meio das temidas – e emocionantes – cobranças. Todos os olhares atentos ao BC Place, em Vancouver, no Canadá.

Matéria em constante atualização…

Pênaltis de Suíca x Colômbia

Quintero bate no meio e abre o placar para a Colômbia

Xhaka cobra na esquerda à meia-altura, Vargas chega a tocar na bola, mas não impede o gol de empate da Suíça

Davinson Sánchez encheu o pé no meio, a bola explodiu no travessão, voltou em cima da linha e saiu

Amdouni esperou Vargas cair e bateu na direita, no lado oposto, para colocar a Suíça na frente

Enfrentamento nas quartas de final

A equipe que avançar vai encarar nas quartas de final a Argentina, atual campeã. O embate está marcado para este sábado (11/7), às 22h, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos.

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