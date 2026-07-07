Milhares vão às ruas com camisa de seleção eliminada da Copa, em contraste com Brasil (Na Plaza de la Constitución, torcedores do México, já eliminado, prestam apoio à Colômbia)

Cidade do México – Para nós, brasileiros, poderia parecer uma contradição. Para os mexicanos, é sinal de orgulho. Dois dias após a dolorosa eliminação em casa na Copa do Mundo, milhares foram às ruas da Cidade do México com a camisa verde, vermelha e branca.

Estou vestindo a camisa porque tenho orgulho de ser mexicana e sempre apoio a minha seleção, seja qual for o resultado. Ainda estou com as emoções à flor da pele, eles nos deram um grande Mundial e nós somos uma grande torcida, disse Lilian Valle, 58.

Oficialmente, o Mundial acabou para eles nesse domingo (5/7). A derrota por 3 a 2 para a Inglaterra, no Estádio Azteca, eliminou o México e marcou o último jogo desta edição no país – todas as partidas a partir das quartas de final serão nos Estados Unidos.

Mesmo assim, o clima de Copa ainda reina. Na Plaza de la Constitución, os mexicanos se juntaram aos colombianos na torcida durante o jogo contra a Suíça.

Nas ruas da capital, só se fala de futebol. Um vendedor, inconformado, acusava na Alameda Central, na área história: Roubaram o Egito! Você acha que a Copa está comprada para a Argentina?.

Uns passos adiante, cerca de 150 pessoas de várias idades se reuniam para trocar figurinhas do álbum da competição em plena terça-feira, às 13h45. Acho que me faltam umas 70, mas logo completo, contou Torriz Martínez, de 19 anos.

Armando Zavala, 28, não estava ali para trocar, mas para vender figurinhas. A mais cara? A dourada de Cristiano Ronaldo, por 3,5 mil pesos (pouco mais de R$ 1 mil na cotação atual). Vale mais que a de Messi porque é melhor, ri.

A convencional mais cara do Brasil é a do atacante Vini Jr., por 50 pesos (R$ 14,71) – bem menos que as similares de Cristiano e Messi, que custam até sete vezes esse valor. Ele conta que o movimento não diminuiu, mesmo com a queda do México nas oitavas de final.

Torcedores do México não abandonaram a camisa após eliminação na Copa do Mundo. Foto: João Vitor Marques/No Ataque

Por que tanto orgulho?

O México chegou à Copa sob desconfiança, após um ciclo sem brilho. Porém, quando a bola rolou, o time jogou bem – ganhou os quatro primeiros jogos – e dominou a Inglaterra, apesar da derrota. O bom desempenho ajuda a explicar o orgulho.

Não sou tão velho, mas é a primeira vez que vejo tanta gente apoiando a seleção. Sinto foi um Mundial muito diferente para todos. Sinto que isso marca como um novo início, algo diferente para depois, diz Santiago Ruíz, 22.

Dói. Estamos um pouco tristes, na verdade, mas também orgulhosos. Acho que foi um bom Mundial, em casa, e acho que nós temos que estar orgulhosos. Caímos com a cabeça erguida, reforça Sebastián Ruiz, 30.

Mas por que o sentimento é tão diferente em relação ao dos brasileiros? Sebastián crê que as expectativas diferentes explicam reações tão distintas.

Talvez as expectativas que tinham pelo grupo ou pela Seleção Brasileira fossem mais fortes, a última do Neymar, o Vinícius, uma estrela mundial. E acho que faltou esse extra para avançar, comentou.

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Torcedores do México não abandonaram a camisa após eliminação na Copa do Mundo. Foto: João Vitor Marques/No Ataque

A notícia Milhares vão às ruas com camisa de seleção eliminada da Copa, em contraste com Brasil foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques - Enviado aos EUA