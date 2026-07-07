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Fifa defende árbitro brasileiro criticado por Trump pela expulsão de Balogun

Raphael Claus expulsou o atacante Balogun, dos EUA, e escutou do presidente Donald Trump que tem 'histórico suspeito'

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SC
Sofia Cunha
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Sofia Cunha
Repórter
07/07/2026 05:36

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Fifa defende árbitro brasileiro criticado por Trump pela expulsão de Balogun
Fifa defende árbitro brasileiro criticado por Trump pela expulsão de Balogun crédito: No Ataque Internacional
Fifa defende árbitro brasileiro criticado por Trump pela expulsão de Balogun
Fifa defende árbitro brasileiro criticado por Trump pela expulsão de Balogun (Raphael Claus expulsou Balogun, dos EUA, na vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia, pela segunda fase da Copa do Mundo)

Os bastidores do cartão vermelho para Balogun seguem agitados. Nessa segunda-feira (6/7), horas depois de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, criticar o árbitro Raphael Claus pela punição ao atacante estadunidense, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) soltou uma nota para elogiar o desempenho do profissional brasileiro.

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Acionado pelo VAR, Raphael Claus aplicou o vermelho a Balogun aos 18 minutos do segundo tempo da vitória dos EUA por 2 a 0 sobre a Bósnia, pela segunda fase do Mundial. Na ocasião, o atacante acertou o calcanhar do zagueiro Muharemovic com a sola da chuteira.

Sem entrar em detalhes, Trump acusou o brasileiro de ‘histórico suspeito’ e contestou o vermelho em entrevista concedida nessa segunda-feira, pouco antes de a equipe nacional encarar a Bélgica: “Eram dois grandes atletas que se enroscaram, e esse árbitro, que é um pouco suspeito, se você verificar o histórico dele Não quero dizer isso porque não gosto de criar controvérsia, mas é muito suspeito. Se quiser, posso mostrar o histórico dele. Ele tomou uma decisão que ninguém conseguiu acreditar”.

Na mesma ocasião, o presidente dos EUA admitiu que pediu à Federação Internacional de Futebol (Fifa) que revisasse o cartão vermelho. O que deu sentido à ação tomada pela entidade nesse domingo (5/7, quando informou, sem dar justificativas, a suspensão da punição de Balogun.

Em conformidade com o artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa, a aplicação da suspensão da partida fica suspensa por um período probatório de um ano. Caso Folarin Balogun cometa outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante o período probatório, a suspensão será revogada e a sanção será aplicada, sem prejuízo de qualquer penalidade adicional imposta pela nova infração, escreveu a Fifa.

Conduta contraditória. Um dia depois de suspender o cartão vermelho e pouco depois de Donald Trump suspeitar de Raphael Claus, a Fifa publicou uma nota elogiando as atuações do árbitro brasileiro.

“A Fifa reconhece Raphael Claus como um dos principais árbitros profissionais do mundo e um membro valorizado da ‘Equipe Um’ na Copa do Mundo. Ao longo da carreira, tem demonstrado consistentemente os mais altos padrões de profissionalismo e integridade. Pierluigi Collina, diretor de arbitragem da e presidente do comitê de arbitragem, afirmou: “Raphael Claus está arbitrando em sua segunda Copa do Mundo. Ele é um árbitro experiente e altamente respeitado. Depositamos total confiança nele”, divulgou a entidade.

EUA x Bélgica

Apto para a partida contra a Bélgica, Balogun foi escalado pelo técnico Mauricio Pochettino, mas pouco fez em campo, assim como todos os outros companheiros de elenco, e deu adeus ao torneio.

A Bélgica, que havia sofrido em três de quatro jogos da Copa do Mundo, virou a página, atuou de forma convincente e acabou com o sonho dos Estados Unidos. A equipe europeia dominou a partida, venceu por 4 a 1 e avançou às quartas de final, no Lumen Field, em Seattle.

A Seleção Belga sobrou na primeira parcial, criou as principais chances e se aproveitou da má organização defensiva dos Estados Unidos para marcar duas vezes, ambas com o atacante De Ketelaere. Os donos da casa descontaram em cobrança de falta do volante Tillman que desviou no meio do caminho e deixou o goleiro Courtois rendido.

Os Estados Unidos até voltaram mais agressivos na segunda etapa e deram volume ao setor ofensivo. Contudo, foram castigados por erro de Freese. O arqueiro saiu da meta para afastar lançamento, mas tropeçou e viu a bola sobrar com o meia Vanaken. Ainda deu tempo de o atacante Lukaku marcar o quarto nos acréscimos.

Classificada, a Bélgica terá dura missão nas quartas de final: encara a Espanha, uma das favoritas ao título. O embate ocorrerá nesta sexta-feira (10/7), às 16h, no SoFi Stadium, em Inglewood, nos EUA.

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A notícia Fifa defende árbitro brasileiro criticado por Trump pela expulsão de Balogun foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

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