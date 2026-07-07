Fifa defende árbitro brasileiro criticado por Trump pela expulsão de Balogun (Raphael Claus expulsou Balogun, dos EUA, na vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia, pela segunda fase da Copa do Mundo)

Os bastidores do cartão vermelho para Balogun seguem agitados. Nessa segunda-feira (6/7), horas depois de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, criticar o árbitro Raphael Claus pela punição ao atacante estadunidense, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) soltou uma nota para elogiar o desempenho do profissional brasileiro.

Acionado pelo VAR, Raphael Claus aplicou o vermelho a Balogun aos 18 minutos do segundo tempo da vitória dos EUA por 2 a 0 sobre a Bósnia, pela segunda fase do Mundial. Na ocasião, o atacante acertou o calcanhar do zagueiro Muharemovic com a sola da chuteira.

Sem entrar em detalhes, Trump acusou o brasileiro de ‘histórico suspeito’ e contestou o vermelho em entrevista concedida nessa segunda-feira, pouco antes de a equipe nacional encarar a Bélgica: “Eram dois grandes atletas que se enroscaram, e esse árbitro, que é um pouco suspeito, se você verificar o histórico dele Não quero dizer isso porque não gosto de criar controvérsia, mas é muito suspeito. Se quiser, posso mostrar o histórico dele. Ele tomou uma decisão que ninguém conseguiu acreditar”.

Na mesma ocasião, o presidente dos EUA admitiu que pediu à Federação Internacional de Futebol (Fifa) que revisasse o cartão vermelho. O que deu sentido à ação tomada pela entidade nesse domingo (5/7, quando informou, sem dar justificativas, a suspensão da punição de Balogun.

Em conformidade com o artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa, a aplicação da suspensão da partida fica suspensa por um período probatório de um ano. Caso Folarin Balogun cometa outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante o período probatório, a suspensão será revogada e a sanção será aplicada, sem prejuízo de qualquer penalidade adicional imposta pela nova infração, escreveu a Fifa.

Conduta contraditória. Um dia depois de suspender o cartão vermelho e pouco depois de Donald Trump suspeitar de Raphael Claus, a Fifa publicou uma nota elogiando as atuações do árbitro brasileiro.

“A Fifa reconhece Raphael Claus como um dos principais árbitros profissionais do mundo e um membro valorizado da ‘Equipe Um’ na Copa do Mundo. Ao longo da carreira, tem demonstrado consistentemente os mais altos padrões de profissionalismo e integridade. Pierluigi Collina, diretor de arbitragem da e presidente do comitê de arbitragem, afirmou: “Raphael Claus está arbitrando em sua segunda Copa do Mundo. Ele é um árbitro experiente e altamente respeitado. Depositamos total confiança nele”, divulgou a entidade.

EUA x Bélgica

Apto para a partida contra a Bélgica, Balogun foi escalado pelo técnico Mauricio Pochettino, mas pouco fez em campo, assim como todos os outros companheiros de elenco, e deu adeus ao torneio.

A Bélgica, que havia sofrido em três de quatro jogos da Copa do Mundo, virou a página, atuou de forma convincente e acabou com o sonho dos Estados Unidos. A equipe europeia dominou a partida, venceu por 4 a 1 e avançou às quartas de final, no Lumen Field, em Seattle.

A Seleção Belga sobrou na primeira parcial, criou as principais chances e se aproveitou da má organização defensiva dos Estados Unidos para marcar duas vezes, ambas com o atacante De Ketelaere. Os donos da casa descontaram em cobrança de falta do volante Tillman que desviou no meio do caminho e deixou o goleiro Courtois rendido.

Os Estados Unidos até voltaram mais agressivos na segunda etapa e deram volume ao setor ofensivo. Contudo, foram castigados por erro de Freese. O arqueiro saiu da meta para afastar lançamento, mas tropeçou e viu a bola sobrar com o meia Vanaken. Ainda deu tempo de o atacante Lukaku marcar o quarto nos acréscimos.

Classificada, a Bélgica terá dura missão nas quartas de final: encara a Espanha, uma das favoritas ao título. O embate ocorrerá nesta sexta-feira (10/7), às 16h, no SoFi Stadium, em Inglewood, nos EUA.

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