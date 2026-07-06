Bélgica nas quartas de final da Copa: adversário, data, horário e onde assistir
Bélgica dominou EUA, venceu por 4 a 1, nesta segunda-feira (6/7), no Lumen Field, em Seattle, pelas oitavas de final da Copa do Mundo
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Mais viva do que nunca, a Bélgica está garantida nas quartas de final da Copa do Mundo. A equipe europeia avançou de fase nesta segunda-feira (6/7), ao derrotar os anfitriões Estados Unidos por 4 a 1 de forma convincente, no Lumen Field, em Seattle.
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O placar é fiel ao desenho da partida: os comandados de Rudi Garcia dominaram o duelo e não enfrentaram grandes dificuldades – o que havia ocorrido em três dos quatro jogos da Bélgica no Mundial. Na primeira parcial, o atacante De Ketelaere marcou duas vezes, e o volante Tillman descontou. No segundo tempo, o meia Vanaken aproveitou lambança do goleiro Freese, e o atacante Lukaku selou a vaga.
Próxima missão da Bélgica
No próximo compromisso, pelas quartas de final da Copa do Mundo, desafio ainda mais complexo. A Bélgica vai encarar a Espanha, que eliminou Portugal também nesta segunda-feira (2 a 1). As equipes se enfrentarão nesta sexta-feira (10/7), às 16h, no SoFi Stadium, em Inglewood, nos EUA. O duelo será transmitido pela CazéTV, no YouTube.
Bélgica e Espanha na Copa
A Bélgica avançou ao mata-mata como líder do Grupo G, com cinco pontos – vitória sobre a Nova Zelândia (5 a 1) e empates com Egito (1 a 1) e Irã (0 a 0). Na segunda fase, perdia para Senegal por 2 a 0 até os 41 minutos do segundo tempo, quando buscou a igualdade. Na prorrogação, a equipe europeia virou e venceu por 3 a 2. Na sequência, despachou os Estados Unidos.
A Espanha também se classificou em primeiro do Grupo, com sete pontos – triunfos sobre Arábia Saudita (4 a 0) e Uruguai (1 a 0) e igualdade com Cabo Verde (0 a 0). Nos 16 avos, vitória tranquila por 3 a 0 contra a Áustria. Posteriormente, suado triunfo mínimo diante de Portugal.
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A notícia Bélgica nas quartas de final da Copa: adversário, data, horário e onde assistir foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha