Mbappé detona senadora do Paraguai por comentário racista: Desprezível e indigna da função (Mbappé, atacante, em treinamento com a Seleção Francesa)

Celeste Amarilla, senadora do Paraguai, não aceitou a derrota para a França (1 a 0) nas oitavas de final da Copa do Mundo e se sentiu no direito de insultar o atacante Kylian Mbappé, autor do único tento da partida, com comentários racistas. O astro francês não se calou e detonou a política.

Minutos depois do embate, Celeste Amarilla escreveu no X, antigo Twitter: “Esse bruto nem aprendeu a escrever. Em vez de leite materno, mamou em cocos, e os seres mais instruídos que ouviu foram chimpanzés. Você deveria ter mostrado o dedo do meio para ele, Orlando Gill. Eu faço isso no Senado e nada acontece. Um camaronês colonizado, fingindo ser francês, ressentido, novo-rico, arrogante e feio”.

Nesta segunda-feira (6/7), Mbappé respondeu. Alegou que a senadora não merece o cargo que ocupa nem representa o Paraguai. Enquanto repudiava a política, o atacante exaltou a trajetória do país sul-americano na Copa – eliminou a Alemanha na segunda fase, por exemplo. Por fim, o astro francês garantiu que não deixará com que pessoas tenham liberdade para disseminar ódio e cometer crimes.

“Madame Celeste Amarilla, Você é uma mulher desprezível e indigna de sua função. Você não representa o Paraguai, esse país que transpirou paixão e honra ao longo de toda a competição. Por sua inconsciência e seu racismo descomplexado, o mundo inteiro já esqueceu o percurso e o esforço histórico que seus jogadores realizaram durante esta copa do mundo, dando lugar a uma senhora incompetente que oferece a pior imagem possível de seu país. Eu nunca deixarei que pessoas como ela tenham a liberdade de propagar seu ódio e seu racismo pelo mundo” Mbappé, atacante da França

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et lhonneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Caminho da Seleção Francesa na Copa

A Seleção Francesa segue concentrada nos Estados Unidos para a caminhada na Copa do Mundo. O próximo desafio é contra Marrocos, nesta quinta-feira (9/7), às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough, pelas quartas de final. Se avançar, pegará na semifinal o vencedor entre Espanha e Estados Unidos/Bélgica.

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