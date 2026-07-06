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Em qual canal vai passar Estados Unidos x Bélgica pelas oitavas da Copa hoje (6/7)?

Seleções disputam vaga nas quartas de final da Copa do Mundo; bola rola às 21h (de Brasília), em Seattle

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JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
06/07/2026 16:08

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Em qual canal vai passar Estados Unidos x Bélgica pelas oitavas da Copa hoje (6/7)?
Em qual canal vai passar Estados Unidos x Bélgica pelas oitavas da Copa hoje (6/7)? crédito: No Ataque Internacional
Em qual canal vai passar Estados Unidos x Bélgica pelas oitavas da Copa hoje (6/7)?
Em qual canal vai passar Estados Unidos x Bélgica pelas oitavas da Copa hoje (6/7)? (Seleções buscam vaga nas quartas de final da Copa do Mundo)

Nesta segunda-feira (6/7), Estados Unidos e Bélgica entram em campo pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

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A seguir, o No Ataque traz mais informações e onde assistir ao duelo.

Copa do Mundo
EUA × BEL
06/07/2026 às 21:00

Como chegam Estados Unidos x Bélgica?

Para chegar às oitavas, os Estados Unidos passou pela Bósnia e Herzegovina na fase 16 avos de final, após vencer por 2 a 0. Antes disso, avançou ao mata-mata em primeiro lugar no Grupo D, com seis pontos.

Na fase de grupos, venceu o Paraguai por 4 a 1 na estreia e, em seguida, bateu a Austrália por 2 a 0. Na última rodada, perdeu para a Turquia por 3 a 2.

Já a Bélgica, chegou às oitavas ao vencer o Senegal por 3 a 2 na prorrogação. Na fase de grupos, avançou em primeiro lugar, com cinco pontos. Na estreia, empatou por 1 a 1 com o Egito e depois empatou sem gols com o Irã. Na terceira rodada, venceu a Nova Zelândia por 5 a 1.

Em qual canal vai passar Estados Unidos x Bélgica?

O jogo entre Estados Unidos e Bélgica, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, terá transmissão da Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada) e da Cazé TV (Youtube) disponível sem custo adicional no Disney+ (streaming).

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Ficha do jogo

Estados Unidos x Bélgica

  • Competição: Copa do Mundo 2026 – oitavas de final
  • Data: 6 de julho de 2026 (segunda-feira)
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos
  • Transmissão: Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada) e da Cazé TV (Youtube) disponível sem custo adicional no Disney+ (streaming).

A notícia Em qual canal vai passar Estados Unidos x Bélgica pelas oitavas da Copa hoje (6/7)? foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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